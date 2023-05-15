"¿Y todo para qué?": Claudia Sheinbaum confirma concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución en este mismo mes de mayo. Al ser cuestionada sobre cuál será el próximo concierto en el Zócalo Capitalino, Sheinbaum desechó que se tratara del cantante del momento, Peso Pluma; sin embargo, la banda Intocable anunció su show desde hace un par de días.

"No sé, que diga la secretaria de Cultura, porque luego me regaña", señaló Claudia Sheinbaum antes de confirmar el anuncio de la misma banda, la cual lo compartió a través de su cuenta de Instagram.

¿Cuándo será el concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución?

El concierto de Intocable se llevará a cabo el próximo sábado 20 de mayo en el Monumento a la Revolución y comenzará a las 17:00 horas en punto, así lo anunció el grupo el pasado 13 de mayo.

Las personas podrán disfrutar de éxitos como "¿Y todo para qué?", "Fuerte no soy" y "Nunca supe amarte" de forma totalmente gratis. Cabe recordar que la banda Intocable es una agrupación musical que se formó en la década de los 90 en Texas, Estados Unidos.

Sheinbaum confirma otros dos conciertos en el Zócalo capitalino

Desde el pasado 3 de mayo, Claudia Sheinbaum anunció que se esperan al menos otros dos conciertos masivos en el Zócalo Capitalino: "Sí, entiendo dos conciertos más que ya están programados, pero como siempre hay que esperar los tiempos para poder decir que grupos son”.

En redes sociales se han hecho especulaciones de quiénes podrían ser los artistas en presentarse en los conciertos que faltan en el Zócalo de la CDMX. En ese sentido, Claudia Sheinbaum negó que el famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, fuera uno de estos.

A través de su cuenta de TikTok, la jefa de Gobierno dio a conocer un evento masivo de box para el próximo 17 de junio; sin embargo, en la descripción utilizó el hashtag "Bad Bunny", por lo que muchos consideraron que se trató de un movimiento para despistar a la población.