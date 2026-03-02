¡No perdonaron ni a Shakira! Detienen a 10 personas durante el concierto de la loba

El concierto de Shakira atrajo a una multitud al Zócalo de la Ciudad de México, pero también a personas que buscaban aprovecharse del descuido de los asistentes.

Para cuidar a la gente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo que terminó con la detención de 10 personas por distintos delitos y faltas administrativas.

Así robaron celulares durante el concierto de Shakira

La modalidad más frecuente fue el robo de teléfonos aprovechando las aglomeraciones. En un caso, una mujer y dos hombres fueron sorprendidos empujando a la gente a propósito en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza para sacarles sus dispositivos y pasárselos entre ellos.

En total, seis personas fueron arrestadas por robo de celulares, incluyendo a un joven de 17 años interceptado en la calle Madero.

Pareja con historial delictivo cae de nuevo en CDMX

Entre los detenidos destacan un hombre de 28 años y una mujer de 27 que le sacaron el teléfono del pantalón a una joven. Al revisar sus datos, la policía descubrió que ambos ya habían estado en la cárcel por robo en 2018 y 2019.

El sujeto, además, ya contaba con otras cuatro carpetas de investigación por diversos delitos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Como parte de las labores para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes al concierto de @shakira en el #Zócalo capitalino, personal de la #SSC detuvo a 10 personas: seis, entre ellas un menor de edad, que, al parecer, robaron… pic.twitter.com/qEQYwMqOIz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 2, 2026

Drogas y monederos: El doble delito tras concierto de Shakira

No solo se perdieron teléfonos. Un hombre de 22 años fue alcanzado tras robarle el monedero a una mujer. Al revisarlo, los oficiales no solo recuperaron el objeto, sino que también le encontraron 15 bolsitas con marihuana.

Otros sujetos fueron detenidos por manipular cigarrillos de la misma hierba o transportar solventes en las inmediaciones del evento.

¿Qué objetos se prohibieron para el concierto de Shakira?

Para que el concierto fuera seguro, la policía instaló filtros en las calles aledañas donde retiraron una gran cantidad de artículos prohibidos. Entre lo que se quedó en el camino hubo:



Botellas de alcohol y latas de cerveza.

Desodorantes en aerosol y envases de perfume.

Botellas de vidrio y paraguas.

Durante el concierto de Shakira en el Zócalo de la #CDMX, personal de la @SSC_CDMX detuvo a 10 personas.



Seis, entre ellas un menor, fueron señaladas por presunto robo de celulares; tres por posesión de drogas y una más por impedir el libre tránsito.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/X4Bq89xXcQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2026

No solo hubo detenciones por robo

Además de los robos, hubo una detención por impedir el libre tránsito y apartar lugares de estacionamiento en las calles República de Perú y República de Brasil. Una vez que terminó el concierto y la gente desalojó la zona, las vialidades fueron reabiertas por completo.

A pesar de los incidentes, la intervención rápida permitió que muchas víctimas recuperaran sus pertenencias en el momento.