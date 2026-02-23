FGR identifica cuerpo de “El Mencho” y abre 57 carpetas de investigación tras caos en Jalisco

El primer gran avance pericial tras los hechos violentos en Tapalpa, Jalisco, ha sido confirmado. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, gracias a los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró la identificación genética del cuerpo de Rubén "N", alias "El Mencho".

Este hallazgo encabeza los resultados oficiales del fuerte operativo federal, el cual no solo dejó víctimas mortales, sino también la captura de dos presuntos delincuentes, un impresionante decomiso de armamento de guerra y la apertura de decenas de carpetas de investigación por la ola de narcobloqueos.

Sí es 'El Mencho': FGR confirma identidad de los restos de la persona abatida en Jalisco y trasladada a la FEMDO como correspondientes a Nemesio Oseguera Cervantes.

¿Cómo identificó la FGR el cuerpo de Rubén "N"?

Tras los intensos enfrentamientos armados en la zona serrana de Jalisco, las autoridades implementaron una rápida ruta de extracción aérea para tres personas que resultaron heridas de gravedad durante el choque con las fuerzas federales.

En un primer momento, el convoy aéreo las trasladó bajo fuerte custodia hacia el aeropuerto de Morelia, en Michoacán, utilizándolo como punto de conexión estratégico, para posteriormente continuar el vuelo directo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Las tres personas perdieron la vida durante el trayecto, por lo que el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, ordenó realizar de inmediato las necropsias y diligencias de reconocimiento en la capital del país.

Así dio a conocer los detalles del abatimiento de "El Mencho", el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla

Así, la Agencia de Investigación Criminal logró confirmar oficialmente la identidad genética de Rubén "N". A la par de estos estudios, un equipo multidisciplinario compuesto por ministerios públicos y la Policía Federal Ministerial (PFM) viajó directamente a Tapalpa para procesar el lugar de los hechos y encargarse del levantamiento e identificación formal de las otras personas que fallecieron en la zona cero.

Arsenal decomisado y carpetas de investigación abiertas por bloqueos en Jalisco

Elementos del Gabinete de Seguridad pusieron a disposición de las autoridades a dos posibles integrantes del narcotráfico. Junto a ellos, la Fiscalía incautó un arsenal que evidencia el poder de fuego con el que intentaron frenar a las autoridades, incluyendo un fusil Barrett de alto calibre, armas con aditamentos lanzagranadas, lanzacohetes, granadas de mortero y cientos de cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad confirmó ataques en 11 estados del país tras la muerte de “El Mencho”. El saldo incluye bajas en la Guardia Nacional, Ejército, decenas de delincuentes y un civil en una jornada de violencia sin precedentes.



¿Cuántas personas murieron tras la caída de… pic.twitter.com/7SPjn11O9C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

La violenta reacción del crimen organizado ante estas capturas e incautaciones encendió los focos rojos mucho más allá de las fronteras de Jalisco. Por estos actos vandálicos, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) reportó el inicio de 57 carpetas de investigación distribuidas en 14 estados de la República.

Como era de esperarse, el epicentro del caos concentró la mayor parte de las indagatorias jurídicas, registrando 37 carpetas tan solo en el estado de Jalisco. La FGR aseguró que los trabajos de investigación continuarán su curso para esclarecer los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.