¡Se le acabó el juego! Cae “El Gansito” de La Unión Tepito con su hermana, mamá y novia

Cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito en la Ciudad de México (CDMX) fueron detenidos por policías junto con más personas señaladas con actividades delictivas.

Esta organización criminal está relacionada con diversos delitos, principalmente en la zona centro en contra de comerciantes y locatarios, a quienes cobran derecho de piso mediante extorsiones.

¿Quiénes son los presuntos integrantes de La Unión Tepito detenidos?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron tras un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

a Carlo Gael “N”, de 21 años, alias “El Gansito”.

Junto con él fueron detenidas tres mujeres más identificadas como Celem Daniela “N”, de 23, alias “Cel”, pareja sentimental de “El Gansito”; Karla Verónica “N”, de 29 años, hermana de “El Gansito” y Amparo Verónica “N”, madre de “El Gansito”, quienes al parecer forman parte del grupo delictivo La Unión Tepito, al servicio de “El Irving” y el “Macgyver”.

Cateo en la alcaldía Cuauhtémoc revela casa para vender droga

A través de trabajos de investigación de gabinete y campo, así como de vigilancias fijas y móviles, los policías identificaron un inmueble ubicado en la calle Francisco Javier Clavijero, de la colonia Paulino Navarro, en la donde, al parecer, era utilizado para narcomenudeo.

Los policías ingresaron al domicilio y los detuvieron, en tanto, aseguraron 52 dosis de posible metanfetamina, 258 dosis de una sustancia de color blanco similar a la cocaína, 105 bolsitas de una hierba verde seca con las características de la marihuana, un arma de fuego, un cargador y dos cartuchos útiles.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

“El Gansito” de La Unión Tepito ya había sido detenido

Los detenidos al parecer forman parte de La Unión Tepito , que también se dedica a la venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas de fuego, homicidio, compra, venta y distribución de narcóticos

Cabe señalar que el detenido de 21 años de edad cuenta con ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de encubrimiento por receptación en el año 2024.

