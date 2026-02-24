¡Violento asalto en la CDMX! Roban a cuentahabiente y desarman a policía en banco de Ignacio Zaragoza

La inseguridad en la CDMX no da tregua. Mientras la atención nacional se concentra en los operativos del occidente del país, en el corazón de la capital delincuentes realizaron violento asalto.

Esta vez, el escenario fue una sucursal bancaria en el oriente de la ciudad, donde el pánico se apoderó de clientes y empleados en plena jornada laboral.

Terror en la Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX

El asalto ocurrió en una sucursal ubicada en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Agrícola Pantitlán. Según los primeros reportes, un grupo de cuatro sujetos entró de forma violenta al banco.

Los agresores despojaron de sus pertenencias a un cuentahabiente que se encontraba en las instalaciones.

Desarmaron a policía y lo hirieron

Para lograr su cometido, los agresores no dudaron en usar la fuerza contra la seguridad del banco. Un elemento policiaco que igualmente se encontraba en el lugar intentó intervenir, pero fue superado en número.

Los delincuentes lo golpearon brutalmente en la cabeza, dejándolo herido. No conformes con el ataque, le robaron su arma de cargo antes de despojar al ciudadano de sus pertenencias y dinero en efectivo.

Escape y crisis nerviosa en la sucursal tras asalto

Tras el atraco, los cuatro sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido, perdiéndose entre el tráfico de la zona. Mientras los servicios de emergencia llegaban para atender al oficial herido, la víctima del robo tuvo que ser auxiliada por paramédicos debido a una fuerte crisis nerviosa.

A pesar del despliegue policiaco que se dio minutos después, no se reportaron detenidos en las inmediaciones de la Agrícola Pantitlán.

CDMX: El segundo lugar en robos a nivel nacional

Este incidente no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la capital del país cerró el año pasado con cifras alarmantes: casi 42 mil robos registrados.

Esto significa que, en promedio, cada día ocurren 173 asaltos en la Ciudad de México, lo que la coloca como la segunda entidad con más delitos de este tipo, solo superada por el Estado de México.

Una capital que vive con miedo

Ya sea en el transporte público, en la puerta de la casa o, como en este caso, dentro de un banco, los capitalinos enfrentan una realidad donde el robo con violencia es el pan de cada día.

La sucursal de la Agrícola Pantitlán se suma a la larga lista de negocios que han sido blanco del hampa, mientras las autoridades investigan las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a la banda de los cuatro que logró burlar la seguridad bancaria.