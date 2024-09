Infraccionan a conductor en CDMX y le hallan ropa de paca supuestamente robada

Una infracción al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México hizo que un hombre fuera descubierto por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , con ropa de paca al parecer robada, a bordo de una camioneta en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta tarde se dio a conocer que un hombre de 53 años de edad fue detenido por los oficiales luego de que le marcaron el alto debido a que había incumplido con la norma que indica el Reglamento de Tránsito.

¿Por qué fue detenido el conductor de CDMX con ropa robada?

Los reportes de la SSC indican que esta persona transportaba en una camioneta 20 bolsas de plástico con ropa de posible procedencia ilícita.

Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo detuvieron.

El arresto ocurrió cuando los policías realizaban funciones de vialidad y observaron en el cruce de la avenida Oceanía y la calle Balboa, en la colonia Aquiles Serdán, una camioneta despintada con placas de discapacidad del estado de Guerrero, donde el conductor no portaba el cinturón de seguridad.

Conductor en CDMX intentó sobornar a policías

Ante la falta al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los policías de la SSC le marcaron el alto y observaron que llevaba varias bolsas de plástico de varios colores las cuales contenían ropa de diferentes marcas, de las cuales no acreditó su legal procedencia.

El hombre de 53 años de edad llamado Miguel Ángel “N” fue detenido y junto con las bolsas de plástico y la camioneta, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica.

No obstante, al momento de la detención el hombre ofreció dinero en efectivo a los policías para no ser presentado ante la autoridad ministerial, pero los oficiales no aceptaron el soborno.

¿Cuál es la multa por no usar cinturón de seguridad en CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su Artículo 37, establece que los conductores de vehículos motorizados deben asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad, además de colocarse el propio.

Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan esto serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y un punto de penalización a la licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto de penalización a la matrícula vehicular.

La UMA actualmente es de 108.57 pesos, por lo que la multa por no portar el cinturón de seguridad va de los 542.85 pesos a los mil 85.7 pesos.