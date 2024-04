¡Pero hay un Dios! Conductor de taxi exhibe infidelidad de una mujer que tiró sus flores, vería “al otro”

Un conductor del servicio de taxis por aplicación fue testigo de la presunta infidelidad de una mujer que viajaba a bordo de su unidad; esto sucedió en la ciudad de Monterrey, luego de que la mujer dejara tiradas las flores que le dio su novio.

Mediante las redes sociales fue en donde se viralizó la publicación de Alberto Gutiérrez, conductor de taxi mediante servicios por aplicación, que mostró un par de fotografías en donde se puede apreciar un ramo de rosas rojas que quedó tirado en la calle.

En la publicación de Gutiérrez se señala que una joven se subió a la unidad para un viaje nocturno y que con ella llevaba un gran ramo de flores pero que cuanto la mujer se bajó del auto, justo en Patio Lincoln, la abandonó tras tirarlas al suelo.

En un aparente caso de INFIDELIDAD, la mujer se iría con otro hombre por lo que Alberto Gutiérrez decidió tomar algunas fotografías del ramo tirado en el piso y publicarlas en un grupo de Facebook a manera de denuncia y con la finalidad de que el novio se entere de las cuestionables acciones de su pareja:“Ni el gasto carnal, le valió madre, eliminó toda evidencia y se subió a otro carro y créeme que el otro vato no le va a regalar flores le va a dar duro contra el muro, chale son gachas la neta”.

En la publicación del chofer de Uber, también explica la razón por la que no quiso llevarse el ramo de flores:”No las recoji por qué después me la arman de pedo en la casa pero el que quiera ir por ellas están ahí en Patio Lincoln enfrente de Del Sol, está chido el ramo se lo dieron a la chava en la noche, están frescas todavía, pero las aventó braveado, alguien que ande de romántico sobres raza aprovechen”.

Conductor de taxi por aplicación exhibe infidelidad de una mujer que tiró sus flores, iba a ver "al otro"

Respecto de la nota que iba en el gran ramo de rosas rojas se puede leer el siguiente mensaje:”Para la persona más maravillosa!!! Eres bonita tal y como eres, eres increíble, tu sonrisa hace la diferencia y te mereces todo lo bonito en esta vida, simplemente eres la más maravillosa. Hermosa gracias por existir”.