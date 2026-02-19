Así operan: Correos fraudulentos usan el nombre de CONDUSEF para engañar a usuarios

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó a la población en general sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan indebidamente su nombre y lenguaje oficial para engañar a personas que no han presentado alguna queja y/o reclamación ante la institución.

CONDUSEF alerta por correos electrónicos fraudulentos que suplantan su nombre

De acuerdo con las autoridades, estos mensajes apócrifos notifican falsamente la existencia de un supuesto proceso formal de queja promovido por personas que en realidad no han iniciado ningún trámite.



Notifican falsamente la existencia de un proceso formal de queja , supuestamente promovido por personas que NO han presentado una queja y/o reclamación ante la CONDUSEF .

, supuestamente promovido por . Solicitan el envío de información confidencial, documentación legal o datos financieros.

Incluyen ligas o redirigen a sitios externos que NO pertenecen a los canales oficiales .

. Buscan generar presión y urgencia para provocar una reacción inmediata.

🚨 ¡ALERTA URGENTE!



✉️ Se detectaron correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de la CONDUSEF ¡No te dejes engañar!



⚠️ No abras enlaces y bórralos. Mantente informado y protege tus datos.



🔗 Lee el #comunicado completo aquí: https://t.co/gQ5h6iXfnu pic.twitter.com/X1lcNAncCJ — CONDUSEF (@CondusefMX) February 18, 2026

La CONDUSEF explicó que este tipo de comunicaciones forma parte de estrategias de ingeniería social cuyo objetivo es obtener información sensible, vulnerar sistemas o facilitar fraudes financieros.

Recomendaciones preventivas

A las instituciones financieras se les exhortó a activar protocolos internos de ciberseguridad y prevención de fraude, informar de inmediato a sus áreas de cumplimiento y tecnología, y capacitar al personal para identificar correos de suplantación institucional.

Instituciones financieras

Activar protocolos internos de ciberseguridad y prevención de fraude.

Informar de inmediato a sus áreas de cumplimiento y tecnología.

Capacitar al personal para identificar correos de suplantación institucional.

Población en general

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.

No proporcionar información personal, bancaria o documentación oficial.

Verificar directamente con la CONDUSEF a través de sus canales oficiales ante cualquier duda.

La autoridad reiteró que, ante cualquier inquietud sobre la autenticidad de un mensaje o la existencia de un procedimiento formal, se debe contactar directamente a la institución por sus medios oficiales.