¿Gasolina cara? Profeco colocará mantas en estaciones que abusen del precio, así podras ubicarlas

Durante la conferencia mañanera de este lunes 13 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva estrategia de vigilancia para el sector de los combustibles. A través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se implementará un programa para señalar directamente a las estaciones de servicio que mantengan precios de gasolina y diésel por encima de los márgenes a nivel nacional.

Profeco colocará mantas en gasolineras que excedan precios

La instrucción ha sido girada directamente al titular de la Profeco, Iván Escalante. La medida consiste en la colocación de mantas o lonas de gran tamaño en las gasolineras detectadas con los precios más altos del mercado. El objetivo es claro: advertir al ciudadano antes de que cargue combustible y fomentar la libre competencia a través de la información transparente.

#EnLaMañanera | Mantas contra los #precios altos de la #gasolina⛽️



La presidenta @Claudiashein dijo que ya giró instrucciones a la @Profeco para que inicie un programa para colocar lonas que adviertan a los consumidores, cuáles son los negocios que elevan más de lo justo sus… pic.twitter.com/207sUUnBLV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Durante su anuncio, la mandataria fue enfática en que no se permitirá que algunos empresarios se enriquezcan a costa de los recursos que el Estado destina para mantener estables los precios de los energéticos. "Si hay precios muy altos, se va a poner una manta muy grande que diga: ‘no compres aquí porque está muy caro el combustible’. Está en las facultades de la Profeco hacerlo y lo vamos a hacer", sentenció la presidenta.

Esta acción no es solo un llamado moral, sino que se basa en las facultades de verificación que posee la Profeco para garantizar que los proveedores respeten los precios máximos y las condiciones de venta. Con esto, el consumidor podrá identificar a simple vista cuáles son los establecimientos que están abusando de las circunstancias para incrementar sus márgenes de ganancia.

#EnLaMañanera | Mantas contra los #precios altos de la #gasolina⛽️



La presidenta @Claudiashein dijo que ya giró instrucciones a la @Profeco para que inicie un programa para colocar lonas que adviertan a los consumidores, cuáles son los negocios que elevan más de lo justo sus… pic.twitter.com/207sUUnBLV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

¿Qué pueden hacer los consumidores?

Para los ciudadanos, esta medida se convierte en una herramienta utilitaria inmediata. Al ver la manta de advertencia, el conductor tiene la libertad de decidir no consumir en dicho establecimiento y buscar una opción más económica. Además, la Profeco recordó que los consumidores pueden seguir utilizando la aplicación "Gasovila de a cuarto" y los canales oficiales para denunciar:



Estaciones que no dan litros completos.

Precios que no coinciden con lo exhibido.

Negativa a la verificación de los dispensadores.

Con esta estrategia de exhibición, el gobierno busca que el mercado se regule por la decisión informada del usuario, castigando directamente en las ventas a quienes no se solidaricen con la economía nacional.