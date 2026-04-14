¿Saldrá más cara la orden de tacos? Esto se sabe sobre el aumento al precio de la tortilla en México durante abril 2026; a cuánto está el kilo

La tortilla, uno de los alimentos más sagrados en la mesa de los mexicanos, está en el centro de la conversación debido a un posible aumento de precio en el mes de abril 2026, el cual podría afectar el bolsillo de miles de ciudadanos, pero ¿qué se sabe de la alza de costos?

Desde hace algunos meses, el precio de la tortilla ha alcanzado los $32 pesos el kilo en algunas regiones del país.

¿Por qué podría subir el precio del kilo de tortilla en México?

Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que el precio del kilo de tortilla podría subir entre 2 y 4 pesos a partir del 15 de abril 2026, una noticia que alertó a millones de mexicanos.

El líder tortillero aseguró que el incremento se debe al alza de los costos de producción de impuestos, así como los impuestos con los que deben lidiar los negocios, por lo que algunas regiones del país el precio podría dispararse.

Agregó que desde hace tres años, el precio de la tortilla se ha mantenido intacto.

"Van tres años que el precio de la tortilla no se ha movido. Me preguntan es justo? cada quien decide para nosotros si es justo, porque ya tenemos más carga", explicó Homero López.

Subirá el precio de la tortilla... ¡Oooootro golpe al bolsillo!



El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, confirmó que desde este 15 de abril algunas harineras aumentarán precios, lo que impactará al consumidor.



El alza podría ser de hasta 4 pesos… pic.twitter.com/wgaX0Ga2Vn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

¿Qué dice el Gobierno sobre el aumento de la tortilla en México?

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México descartó que el precio de la tortilla NO aumentará por el incremento del costo de la gasolina.

La mandataria aseguró que no existe una razón para que aumente el precio de este productos, añadiendo que los granos de maíz tiene el precio más bajo desde hace mucho tiempo.

“No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla, ayer cuando vi esta declaración le hablé al secretario de SADER y le dije: comunícate no sólo con esta persona, sino con todos los que tenemos en el acuerdo maíz tortilla, por qué no tienen, no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla ni de otros productos”, explicó la presidenta de México.

¿A cuánto está el kilo de la tortilla en México 2026?

El precio de la tortilla se ubica entre los $17.69 hasta los $33.29 pesos el kilo en distintas zonas de México para el mes de marzo 2026, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Los estados en el que el kilo de tortilla supera los 30 pesos son los siguientes:

