¡Dólar en México toca los 16 pesos! Así cierra el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores

¿Vas a cambiar dinero hoy? El precio del dólar estadounidense registró una baja importante para el cierre de este 14 de abril 2026, tocando los 16 pesos por unidad. Te compartimos el tipo de cambio en México.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 14 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de abril de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $16.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.20 pesos la compra y en $13.29 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.80 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada en 68,941.46 puntos, registrando una pérdida del 0.94%, lo que equivale a menos 653.67 unidades.

Cabe señalar que la tensión geopolítica entre Irán y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha influido en la caída de los mercados globales, incluyendo la BMV.

¿Wall Street también a la baja?

Bajo el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio mundial de petróleo y que está bajo control iraní, Trump decidió reanudar las negociaciones con Teherán para fijar límites al programa nuclear iraní.

Esto permitió que los mercados de Wall Street tuvieran un ligero respiro. El índice S&P 500 avanzó 81.14 puntos, un 1,18 %, hasta cerrar en 6.967,38 unidades, acercándose a su máximo histórico de enero.

Nasdaq Composite también subió alrededor de un 2% y el S&P 500 se mantuvo cerca de sus máximos históricos. El rendimiento fue impulsado por el optimismo de los inversores ante una posible solución del conflicto en el Medio Oriente.

Cierre del Bitcoin HOY 14 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 14 de abril 2026, en 74 mil 150 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.39% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor tras tres días dos días consecutivos de alzas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 281 mil 495 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca a los cien dólares este lunes

El precio del petróleo cayó este martes ante la esperanza de que Irán reanude las conversaciones con Estados Unidos e Israel para poner fin al conflicto que ha cerrado el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas del mundo para el transporte de crudo y productos refinados.



Petróleo Brent - 94,79 dólares el barril.

94,79 dólares el barril. Petróleo West Texas Intermediate - 91.20 dólares el barril

Con información de Reuters...