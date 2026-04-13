Pemex confirma el derrame de diésel en la refinería Deer Park; la situación está bajo control

Petróleo Mexicanos (Pemex) confirmó que el derrame de diésel en la refinería Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, ya fue controlada durante la mañana de este 13 de abril 2026.

Interacción entre barcos privados causa el derrame del diésel en Deer Park

El derrame de diésel en la refinería Deer Park fue provocado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel, mientras que el otro acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal, explicó Pemex por medio de un comunicado.

Se estima que las reparaciones y limpieza total de la refinería en Texas, podría finalizarse en al menos dos días.

Por otro lado, las autoridades revelaron que el incidente no causó algún impacto en el canal de navegación.

"La refinería de Deer Park activó de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3", se explicó en el comunicado, publicado en el sitio web de Pemex.

📍Pemex contiene derrame de diésel en muelle de Deer Park.



Comunicado nacional: https://t.co/yxunYjDghH pic.twitter.com/Wby6SGjjqL — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 13, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el derrame de diésel en Deer Park?

Durante la conferencia mañanera de este lunes, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que todo se encontraba bajo control debido a que los protocolos de control se activaron ante el incidente.

Recordemos que la refinería Deer Park fue adquirida hace cuatro años por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto como un plan del Gobierno de México para apuntalar a la petrolera, una de las más endeudadas del mundo; buscaba la soberanía energética.

De acuerdo con reportes financieros de la institución, durante 2022 y 2023 la refinería registró ganancias, impulsadas principalmente por el alto costo de los combustibles y la paridad peso-dólar.

Sin embargo, el panorama cambió en 2024, cuando Deer Park reportó pérdidas estimadas en 118 millones de dólares. El resultado negativo se mantuvo en 2025, año en el que el balance cerró con un déficit aproximado de 80 millones de dólares, con lo que la instalación acumula dos años consecutivos en números rojos.