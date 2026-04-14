¡Se paraliza! Economía de México podría estancarse para este 2026; estiman nulo crecimiento

¿En números rojos? El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la economía de México no crecerá a lo largo de este año, pronosticando un crecimiento de 1.6%, en comparación con sus proyecciones anteriores de enero 2026.

El términos reales la cifra de crecimiento económico es casi nada. Además de no ver una mejoría frente a lo que ya se había pronosticado hace unos meses.

Economía estancada en México...



El Fondo Monetario Internacional advierte que el país apenas crecería 1.6% en 2026, un avance mínimo.



Para 2027 se prevé 2.2%, en un contexto de altas tasas, menor gasto y un entorno global complicado.@BravoLucy con la información en… pic.twitter.com/qy6yZw3BGY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

Pronóstico para 2027: Estiman leve repunte para la economía de México

En el informe "Perspectivas Económicas Globales" del mes de abril 2026, el organismo internacional estimó un crecimiento económico en México de 2.2% para el siguiente año.

Una cifra que representa un leve crecimiento de 0.1% en comparación a la proyección que se tenía hace tres meses.

"…En México, el débil crecimiento económico en 2025 se da en medio de la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales, por lo que se espera que den lugar a una recuperación suave…", indicó el reporte.

Previsión de crecimiento del FMI para 2026:

🇺🇸 EEUU: 2,3%

🇩🇪 Alemania: 0,8%

🇪🇸 España: 2,1%

🇬🇧 Reino Unido: 0,8%

🇯🇵 Japón: 0,7%

🇨🇦 Canadá: 1,5%

🇨🇳 China: 4,4%

🇮🇳 India: 6,5%

🇷🇺 Rusia: 1,1%

🇧🇷 Brasil: 1,9%

🇲🇽 México: 1,6%

🇳🇬 Nigeria: 4,1% https://t.co/jIqnJBhkhL pic.twitter.com/AGYyVmlsVd — FMI (@FMInoticias) April 14, 2026

Por esta razón la economía de México se estancaría en 2026

La razón por la que la economía de México se encuentre en un momento de estancamiento se debe a distintos factores como las altas tasas de interés, la consolidación fiscal, además de un entorno internacional complicado.

En pocas palabras, y según expertos, la economía de nuestro país está prácticamente detenida en lo que va de este mismo año.

Además, el Fondo Monetario Internacional aseguró que el conflicto en Medio Oriente ensombrece las perspectivas mundiales. Las interrupciones energéticas implican más inflación y un menor crecimiento.

¿Cómo está la economía de México actualmente?

¿Toca apretarse el cinturón? Los productos que tuvieron un aumento de precio en el tercer mes del año fueron el jitomate, que superó lo $60 pesos el kilo, seguido del limón, acercándose a los $44 pesos el kilo.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartieron la lista de productos que se dispararon para el mes de marzo 2026 en México, pero ¿cuáles son?



Jitomate - $19.90 a $69.90 pesos el kilo

Limón - $25 a $60 pesos el kilo

Tómate verde - $28 a $69.90 pesos el kilo

Papa - $20 a $42 pesos el kilo

Chile poblano - $83 a $94 pesos el kilo

En algunas zonas, el precio del jitomate se acerca a los $80 pesos el kilo, según clientes. Además, algunos comerciantes aseguran que las ventas han bajado debido al extremo aumento en el costo.