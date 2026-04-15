Vive, Viaja y Trabaja: El programa poco conocido del gobierno para mandarte al extranjero (sin estafas)

¿Cuántas veces has visto en redes sociales anuncios que prometen llevarte a laborar a Estados Unidos o Canadá, pero te piden un ‘depósito por adelantado’? Las autoridades han emitido alertas continuas sobre estafadores que operan principalmente en plataformas como Facebook, utilizando perfiles y nombres falsos de supuestos reclutadores para robar dinero o información personal a quienes buscan una oportunidad.

El miedo a caer en estos engaños o sufrir un robo de identidad es el obstáculo número uno para el talento mexicano. Sin embargo, existe una vía oficial, gratuita y totalmente segura para lograr tu meta: el Programa Vive, Viaja y Trabaja.

@servicionacionaldeempleo 🇩🇪 #OfertaDeTrabajo en Alemania para personas tituladas en enfermería. ⚕️💉🩺🏥 Te invitamos a participar en la jornada de vinculación laboral que se llevará a cabo del 04 - 08 de mayo. ⏰ Postúlate antes del 30 de abril en la oficina del #SNE más cercana a tu domicilio: 👉 https://www.empleo.gob.mx/ayuda#directorio Considera que en caso de ser seleccionada o seleccionado, se realizará un curso presencial de idioma alemán en Jalisco. ♬ sonido original - Servicio Nacional de Empleo

Operado directamente por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), esta iniciativa es una de las herramientas de movilidad laboral mejor guardadas del gobierno. Su objetivo principal es realizar alianzas mundiales para colocar a las y los mexicanos en vacantes internacionales 100% verificadas, eliminando por completo a los ‘coyotes’ o intermediarios abusivos.

¿A quién va dirigido este esquema gubernamental?

A diferencia de otros planes enfocados exclusivamente en el trabajo agrícola o jornalero, el Programa Vive Viaja Trabaja está diseñado específicamente para profesionistas. Si cuentas con experiencia comprobable en tu sector y dominas el inglés u otro idioma extranjero, eres el candidato ideal para aplicar a las vacantes que gestiona esta dependencia.

Los beneficios de irte con el respaldo del SNE

Emigrar por tu cuenta puede ser abrumador, pero hacerlo a través del Programa Vive, Viaja y Trabaja te garantiza un aterrizaje suave en tu nuevo destino. De acuerdo con el Portal del Empleo oficial, los beneficios de esta iniciativa van mucho más allá de solo ganar un sueldo en otra moneda. Al ser seleccionado, obtienes:



Acompañamiento institucional: Recibes apoyo constante para facilitar tu adaptación a una nueva cultura de forma estructurada.

Recibes apoyo constante para facilitar tu adaptación a una nueva cultura de forma estructurada. Networking global: Te permite crear y hacer crecer tus redes de contacto profesionales alrededor del mundo.

Te permite crear y hacer crecer tus redes de contacto profesionales alrededor del mundo. Crecimiento académico: Es la oportunidad perfecta para especializarte en el sector de tu interés y dominar nuevos idiomas en la práctica diaria.

Es la oportunidad perfecta para especializarte en el sector de tu interés y dominar nuevos idiomas en la práctica diaria. Impulso a tu carrera: Si decides volver a México en el futuro, esta experiencia internacional

Cómo aplicar paso a paso y evitar fraudes

La regla de oro para identificar que estás utilizando el canal oficial es recordar que todos los servicios de intermediación del SNE son personalizados y estrictamente gratuitos. Nadie te pedirá dinero para ‘agilizar’ tu trámite ni debes otorgar información a perfiles no verificados en internet.

Para iniciar tu proceso seguro en el Programa Vive, Viaja y Trabaja, puedes explorar las ofertas vigentes en la sección de ‘Empleos en el Extranjero’ del Portal del Empleo. Si necesitas orientación directa para saber qué países están buscando tu profesión, puedes comunicarte al centro de atención telefónica marcando al 800 841 2020 , o enviar un mensaje al número oficial de WhatsApp 55 7335 6824 en horario de atención (lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas).

Protege tu patrimonio y tu futuro. Da ese salto internacional que tu carrera necesita con total seguridad.