¿Baja el dólar en México? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este lunes

¿Siguen las pérdidas en los mercados? La Bolsa Mexicana, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes tras el anuncio del alto al fuego en Irán.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV y el tipo de cambio en México para este 13 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026?

El cierre de la Bolsa Mexicana de Valores registró una jornada negativa. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, terminó en 69. 595 puntos, con una caída de 0.61 por ciento, equivalente a una pérdida de 428 puntos.

Esto indica que, en promedio, las acciones más importantes del país bajaron de precio durante el día; el retroceso refleja cautela entre inversionistas, quienes optaron por vender o reducir posiciones ante incertidumbre económica o factores externos. Otros índices del mercado también presentaron bajas, lo que confirma una tendencia general en números rojos.

El volumen de operaciones fue cercano a los 199 millones de títulos, lo que muestra actividad constante; en términos simples, fue un día con pérdidas moderadas y un mercado más conservador.

Así cierra Wall Street HOY 13 de abril 2026

Así cerró Wall Street de forma sencilla: los principales índices subieron porque los inversionistas se mostraron más optimistas. El S&P 500 y el Nasdaq avanzaron más de 1 por ciento, mientras que el Dow Jones también tuvo ganancias.

Esto ocurrió porque el mercado percibió que podría haber una solución al conflicto en Oriente Medio, lo que reduce el riesgo global. Aunque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no avanzaron, los inversionistas reaccionaron más a la posibilidad de un acuerdo que a las tensiones.

Además, el precio del petróleo dejó de subir con fuerza, lo que tranquiliza a los mercados porque evita presiones inflacionarias.

En resumen, Wall Street subió por expectativas positivas y menor temor inmediato; sin embargo, el bajo volumen de operaciones indica que aún hay cautela y que los inversionistas siguen atentos a nuevos acontecimientos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 13 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de abril de 2026, en $16.30 pesos la compra y en $17.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.25 pesos la compra y en $13.34 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.80 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 13 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 13 de abril 2026, en 73 mil 249 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 3.55% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza la semana con ganancias tras días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 267 mil 399 pesos por unidad.

Precio del petróleo se acerca a los cien dólares este lunes

El precio del petróleo registró un aumento de 4% para el cierre de este lunes después de que el ejército estadounidense comenzara un bloqueo a los barcos que salían de los puertos de Irán, lo que provocó amenazas de represalias por parte de Teherán contra sus vecinos del Golfo después de que las conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra con Irán fracasaran.



Petróleo Brent - 99.36 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 99.08 dólares el barril

Los futuros cerraron la jornada por debajo de los máximos alcanzados anteriormente, en una continuación de la volatilidad que ha caracterizado el comercio de petróleo desde que Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente a Irán el 28 de febrero, dando inicio a una guerra que ya dura más de seis semanas.

