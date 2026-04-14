EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 14 de abril
Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de Capufe y Guardia Nacional para que no te quedes parado en bloqueos este martes 14 de abril.
Avanza la semana y el tránsito en las principales vías de conexión del país no perdona. Este martes 14 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que un bloqueo sorpresa o un accidente no arruinen tu logística.
Ya sea que viajes por trabajo, transportes mercancía o vayas de regreso a casa, revisa este Live Blog de Azteca Noticias. Aquí te damos la información más urgente y directa de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre percances, reducción de carriles y carga vehicular en las casetas.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 14 de abril? Cierres y tráfico en autopistas de México
Cierre parcial en autopista Querétaro-Irapuato
Autopista Querétaro - Irapuato, km 44, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóvil. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.