EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 14 de abril

Avanza la semana y el tránsito en las principales vías de conexión del país no perdona. Este martes 14 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que un bloqueo sorpresa o un accidente no arruinen tu logística.

Ya sea que viajes por trabajo, transportes mercancía o vayas de regreso a casa, revisa este Live Blog de Azteca Noticias. Aquí te damos la información más urgente y directa de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre percances, reducción de carriles y carga vehicular en las casetas.

