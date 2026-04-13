¿Te alcanza para comer? Mexicanos necesitan casi 5 mil pesos al mes solo para comprar la canasta básica en 2026; productos más caros

¡Cada día alcanza menos! En México, una persona que vive en la ciudad necesita más de 4 mil pesos al mes para acceder a los productos de la canasta básica y al pago de servicios, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Cuánto cuesta comer en México? Esta es la cifra exacta por mexicano

El informe de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, realizada por el INEGI, reveló que un mexicano necesita alrededor de 4 mil 940.45 pesos al mes para pagar la canasta básica en el ámbito urbano, esto en el mes de marzo 2026.

Por otro lado, en el ámbito rural se necesitan 3 mil 553 pesos por persona para acceder a estos productos y servicios.

De esta manera, el ámbito urbano registró un cambio porcentual de 8.1%, mientras que en el ámbito rural fueron 7.9%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Lista de productos más caros de la canasta básica 2026

¿Toca apretarse el cinturón? Los productos que tuvieron un aumento de precio en el tercer mes del año fueron el jitomate, que superó lo $60 pesos el kilo, seguido del limón, acercándose a los $44 pesos el kilo.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartieron la lista de productos que se dispararon para el mes de marzo 2026 en México, pero ¿cuáles son?



Jitomate - $19.90 a $69.90 pesos el kilo

Limón - $25 a $60 pesos el kilo

Tómate verde - $28 a $69.90 pesos el kilo

Papa - $20 a $42 pesos el kilo

Chile poblano - $83 a $94 pesos el kilo

Causas: sequía, fertilizantes caros, gasolina al alza y mayores costos logísticos. — ANPEC (@ANPECmx) April 5, 2026

¿Cómo está la inflación de México en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) informó que la inflación de México se ubico en 4.59 durante marzo 2026, ubicándose arriba de los 4.02% registrados en el mes de febrero.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir el precio de los productos, se ubicó en los 4.45% para el tercer mes del año.

El Banco de México (Banxico), busca ubicar la inflación en 3% con variación porcentual para este 2026. Estos son los alimentos y productos que subieron de precio.