Movimientos en el precio del dólar: ¿Momento de cambiar divisas? Así quedó este 14 de abril de 2026

En Azteca Noticias mantenemos un monitoreo constante sobre el precio del dólar hoy para que cuentes con la información más precisa antes de decidir dónde invertir tu dinero este 14 de abril de 2026.

Ante la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto directo en los mercados globales, analizar si es un buen momento para la compra de dólares en México resulta fundamental para proteger tu patrimonio.

En Azteca Noticias monitoreamos estos activos para que sepas si el fortalecimiento de la moneda nacional frente al billete verde beneficia tus planes de inversión o si es preferible diversificar.

El dólar en México: Así se cotiza este lunes

Para quienes necesitan comprar o vender divisas este 14 de abril, el dólar se mueve en rangos amplios. En ventanillas de Banco Azteca la compra se ubica en los 16:30 pesos, mientras que la venta llega a los 17.94 pesos.

Si tu interés es el dólar canadiense, la brecha es similar: se compra en 11.85 y se vende hasta en 12.89 pesos.

El petróleo Brent y WTI por las nubes

El precio del petróleo Brent se ubica hoy en $98.72 USD, el WTI en $96.65 USD y la Mezcla Mexicana de Exportación ronda los $94.42 USD, cifras que reflejan un ajuste a la baja tras la volatilidad extrema de la semana pasada.

De acuerdo con reportes internacionales, este descenso responde a un renovado optimismo en los mercados ante la posibilidad de que se retomen las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente, lo que ha reducido la prima de riesgo por interrupción de suministros que mantenía los precios por encima de la barrera de los 100 dólares.

Los inversionistas están reaccionando positivamente a las señales de un posible diálogo entre las potencias involucradas en el conflicto regional, lo cual ha compensado los datos previos sobre una baja en los inventarios globales.

Esta corrección en el valor del crudo es vista como un respiro para la economía global, ya que disminuye las presiones inflacionarias inmediatas, aunque el mercado permanece atento a cualquier cambio en las posturas oficiales que pudiera reactivar la tendencia al alza durante el resto de la jornada.

Precio del Bitcoin en México y Estados Unidos este martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, el precio del Bitcoin en México se encuentra fluctuando alrededor de los $1,293,977.04 pesos.

Recuerda que el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y opera las 24 horas del día, por lo que estas cifras pueden cambiar en cuestión de minutos.

