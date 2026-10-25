¡Serán las últimas fechas! Se van en octubre; ubica AQUÍ las unidades móviles para sacar tu licencia Edomex por fecha

Si todavía no tramitas tu licencia de conducir en el Edomex, toma nota, porque las unidades móviles se van en octubre para no volver durante lo que resta del mes . Los módulos recorrerán distintos municipios hasta el sábado 31, antes de hacer una pausa por las celebraciones del Día de Muertos.

En esta guía te compartimos las últimas fechas, ubicaciones y municipios que visitarán del 26 al 31 de octubre, para que encuentres la unidad que te quede más cerca. También te decimos cuánto cuesta cada tipo de licencia y qué documentos debes preparar para realizar tu trámite antes de que termine el mes.

¿Dónde estarán las unidades móviles para sacar la licencia de conducir en Edomex?

Si necesitas tramitar tu licencia de conducir, checa qué unidad móvil estará en tu municipio del 26 al 31 de octubre; habrá módulos para obtener la licencia de servicio público y particular en distintos puntos del Estado de México, desde explanadas y palacios municipales hasta centros de convenciones.

Revisa la lista por fecha para ubicar el módulo que te quede más cerca y toma en cuenta los horarios de atención antes de acudir.

Lunes 26 de octubre

Servicio público



Nezahualcóyotl: Av. San Ángel s/n, entre Escondida y Glorieta de Colón, a un costado del Centro Pluricultural ex Conasupo.

Nezahualcóyotl: Av. Carmelo Pérez 727, colonia Benito Juárez.

Ecatepec: Calle Lima, manzana 11, lote 3, colonia Granjas Independencia 1.

Servicio particular



Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Av. Circuito Ejido Colectivo 3B, edificio del C-4.

Tlalnepantla: Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Av. Central, calle 35 s/n, esquina con avenida 6, colonia Campestre Guadalupana, explanada La Bola.

Martes 27 de octubre

Servicio público



Ecatepec: Av. Halcón, manzana 3, casa 36, colonia Conjuntos Tulpetlac.

Nezahualcóyotl: Av. Carmelo Pérez 727, colonia Benito Juárez.

Tlatlaya: Frente al Palacio Municipal.

Chiautla: Calle Benito Juárez s/n, techumbre de Ocopulco, frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: A un costado del Centro Pluricultural ex Conasupo.

Servicio particular



Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Av. Circuito Ejido Colectivo 3B, edificio del C-4.

Tlatlaya: Frente al Palacio Municipal.

Chiautla: Calle Benito Juárez s/n, techumbre de Ocopulco, frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Tlalnepantla: Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Av. Central, calle 35 s/n, esquina con avenida 6, explanada La Bola.

Miércoles 28 de octubre

Servicio público



Ecatepec: Boulevard de los Aztecas, entre Tizapán y Xochimilco, colonia Ciudad Azteca Primera.

Chiautla: Calle Benito Juárez s/n, techumbre de Ocopulco, frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Av. San Ángel s/n, a un costado del Centro Pluricultural ex Conasupo.

Villa de Allende: Frente al Palacio Municipal.

Tlatlaya: Frente al Palacio Municipal.

Servicio particular



Cuautitlán: Calle Alfonso Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Av. Circuito Ejido Colectivo 3B, edificio del C-4.

Jilotepec: Calle Lic. Andrés Quintana Roo 10, centro de convenciones.

Toluca: Frente a la Delegación Tlachaloya.

Tlatlaya: Frente al Palacio Municipal.

Chiautla: Frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Jueves 29 de octubre

Servicio público



Ocuilán: Frente al Palacio Municipal.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

Chiautla: Techumbre de Ocopulco, frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Luvianos: Frente al Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Calle Libertad 653, colonia Santa Clara Coatitla.

Servicio particular



Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Edificio del C-4.

Jilotepec: Centro de convenciones.

Toluca: Barrio de Jesús, en el Cebetis número 161.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

Chiautla: Techumbre de Ocopulco, frente a la iglesia de la Virgen de la Encarnación.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Viernes 30 de octubre

Servicio público



Ocuilán: Frente al Palacio Municipal.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

Tezoyuca: A un costado del Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Calle Libertad 653, colonia Santa Clara Coatitla.

Servicio particular



Cuautitlán: Frente al Palacio Municipal.

Toluca: Estacionamiento de la Facultad de Contaduría, Ciudad Universitaria.

Jilotepec: Centro de convenciones.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

Tezoyuca: A un costado del Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Explanada La Bola.

Sábado 31 de octubre

Servicio público



Tezoyuca: A un costado del Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

Servicio particular



Tezoyuca: A un costado del Palacio Municipal.

Atizapán de Zaragoza: Frente al Palacio Municipal.

Amatepec: Frente al Palacio Municipal.

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Licencia Edomex 2026: precios y documentos que necesitas para tramitarla

Antes de acudir a una unidad móvil para sacar tu Licencia Edomex 2026, conviene revisar cuánto cuesta el trámite y qué papeles debes llevar; así podrás preparar todo con tiempo y evitar contratiempos durante tu visita.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex?

El precio depende del tipo de licencia o permiso que necesites. Estos son los costos:



Licencia tipo A, para automovilistas: 777 pesos.

Licencia tipo C, para motociclistas: 777 pesos.

Licencia tipo E, para chofer particular: mil 17 pesos.

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos.

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3 mil 694 pesos.

Duplicado de la licencia: 525 pesos.

¿Qué documentos debes llevar para tramitar la Licencia Edomex 2026?

Antes de salir de casa, revisa que tengas los siguientes documentos:



Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago de derechos.

¿Necesitas hacer un examen o llevar tu licencia anterior?

Esto depende de tu trámite: Si solicitas la licencia por primera vez: debes presentar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México; si vas a renovar tu licencia: lleva el documento anterior.