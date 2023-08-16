Dos mexicanos murieron en los incendios de Maui, Hawái: SRE
En redes sociales, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó la muerte de dos mexicanos en los incendios de Maui, Hawái.
Una de peores tragedias en la historia de Estados Unidos se registró recientemente en la isla de Maui en Hawái, en donde murieron más de 100 personas, recientemente la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, informó que dos personas mexicanas murieron tras los incendios forestales.
"Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires Personal consular esta brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación".
Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires Personal consular esta brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación. @consuladoSF @vcalva— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) August 16, 2023
Gobierno de México recomienda seguir indicaciones de autoridades locales
Ante la situación de emergencia provocada por los incendios en la ciudad de Lahaina, el Gobierno de México solicita a todas las personas mexicanas que sigan atendiendo las indicaciones de las autoridades locales y evitar viajes innecesarios a la zona afectada. Se sugiere atentamente tomar nota de los siguientes recursos:
- Si requieren asistencia o protección consular, pueden comunicarse 24/7 al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas CIAM, al +1 (520) 623-7874.
- El Consulado General de México de San Francisco ha instalado una oficina de atención especial en las instalaciones del Maui Economic Opportunity (MEO), ubicado en 99 Mahalani St,
- Wailuku, HI 96793, de 9:00 a 17:00 horas. El número de contacto en casos de emergencia, para situaciones de vida o muerte, es el 650-501-7915.
- A partir de cada caso, se determinará qué apoyos consulares se pueden brindar.
- Para las personas que no cuentan con calidad migratoria regular, la ley AB60 les permite obtener una licencia de conducir. Para emitir un duplicado de ésta, el Departamento de Motores y Vehículos requiere de la presentación del acta de nacimiento, la cual puede ser expedida por el consulado.
- En caso de necesitar orientación legal, el consulado puede referir a las personas con alguno de los abogados consultores del área.
- La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) otorgará ayuda para la reconstrucción de propiedades afectadas y destruidas. Para información sobre los recursos disponibles han habilitado el número 800-621-3362 (para español, presionar el 2); también se puede consultar el siguiente vínculo: https://www.fema.gov/es/disaster/4724#local-resources
- Las personas con acceso limitado a internet y teléfono pueden inscribirse presencialmente con personal de FEMA en los refugios habilitados. Las personas elegibles podrían recibir vivienda temporal o asistencia financiera para necesidades inmediatas o críticas a través del programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio y Asistencia para Necesidades Críticas, que ahora está activo. Recuerda que aceptar ayuda en casos de emergencia no es considerado carga pública.
- La Cruz Roja Americana también está proporcionando apoyo para el hospedaje y alimentos de las personas afectadas sin importar su calidad migratoria. El número de información es el 1-800-733-2767. A través de este vínculo se puede obtener más información: https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services/find-an-open-shelter.html
- En la siguiente liga, también está disponible información sobre los albergues establecidos: https://www.kanuhawaii.org/maui-wildfire/shelters/. Entre ellos, se enlistan:
- King’s Cathedral Maui; 777 Maui Veterans Hwy, Kahului, HI 96732; tel. +1(808)871-7311
- The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mauna Lani Parkway); 1300 Maui Lani Pkwy, Kahului, HI 96732; tel. +1(808)233-9205
- Mayor Hannibal Tavares Community Center; 91 Pukalani St., Makawao, HI 96768; tel. +1(808)572-8122
- Maui High School; 660 Lono Ave., Kahului, HI 96732; tel. +1(808)727-4000
- War Memorial Complex; 700 Halia Nakoa St., Wailuku, HI 96793; tel. +1(808)270-7389