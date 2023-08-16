Dos mexicanos murieron en los incendios de Maui, Hawái: SRE

Una de peores tragedias en la historia de Estados Unidos se registró recientemente en la isla de Maui en Hawái, en donde murieron más de 100 personas, recientemente la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, informó que dos personas mexicanas murieron tras los incendios forestales.

"Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires Personal consular esta brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación".

Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires Personal consular esta brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación. @consuladoSF @vcalva — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) August 16, 2023

Gobierno de México recomienda seguir indicaciones de autoridades locales

Ante la situación de emergencia provocada por los incendios en la ciudad de Lahaina, el Gobierno de México solicita a todas las personas mexicanas que sigan atendiendo las indicaciones de las autoridades locales y evitar viajes innecesarios a la zona afectada. Se sugiere atentamente tomar nota de los siguientes recursos:



Si requieren asistencia o protección consular, pueden comunicarse 24/7 al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas CIAM, al +1 (520) 623-7874.