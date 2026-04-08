¿Pueden usar tu voz con IA en México? Esto dice la nueva reforma a la Ley de Derechos de Autor

La regulación del uso de la imagen y la voz en la era digital dio un paso importante en el Congreso. Con mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor que busca poner reglas claras frente al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, especialmente en industrias creativas donde la identidad es parte esencial del trabajo.

¿Qué establece el nuevo díctamen a la Ley Federal del Trabajo?

El dictamen establece nuevas medidas para proteger a artistas, intérpretes, ejecutantes, locutores y actores de doblaje, quienes en los últimos años han enfrentado el uso no autorizado de sus voces e imágenes mediante herramientas tecnológicas.

Uno de los cambios clave es la incorporación del artículo 305 Bis a la Ley Federal del Trabajo, el cual obliga a que los contratos laborales especifiquen claramente las condiciones bajo las cuales se podrá utilizar la imagen o la voz de los profesionales, incluyendo su uso mediante inteligencia artificial. Esto implica que no bastará con un acuerdo general: deberán detallarse los alcances, tiempos y, sobre todo, la remuneración correspondiente.

Con 335 votos a favor y 129 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derechos de Autor, que protege la imagen, voz de artistas y garantiza remuneración a intérpretes, ejecutantes, locutores y… pic.twitter.com/CsoRvQtwhd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Ajustes para evitar sanciones duplicadas

Durante la discusión, legisladores de Morena reconocieron vacíos legales y posibles excesos en la propuesta original del Ejecutivo, por lo que realizaron modificaciones a siete artículos.

Entre los ajustes más relevantes está la eliminación de una fracción del artículo 994 que contemplaba nuevas multas por incumplimiento. La razón: esa sanción ya estaba prevista en la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que mantenerla habría significado castigar dos veces la misma falta.

Consentimiento y pago: las nuevas reglas del juego

En materia de derechos de autor, la reforma deja claro que la imagen de artistas y sus personajes solo podrá utilizarse con consentimiento expreso de los titulares o sus representantes. Esta disposición aplica también para contenidos generados con inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.

Además, se establece que cuando exista un pago específico por el uso de la imagen o voz, se presumirá que hay autorización, pero únicamente para los fines pactados. Si el material se utiliza con un propósito distinto, será necesario un nuevo acuerdo y una remuneración adicional.

No obstante, se contemplan excepciones importantes: no será necesario este consentimiento cuando la imagen se obtenga en espacios públicos con fines informativos o periodísticos.

Parodia sí, suplantación no: Lo que dicta la Ley

Otro punto relevante es que la ley no considerará violación el uso de imagen o voz en contextos de parodia, sátira o imitación creativa, siempre que no exista intención de engañar al público ni de sustituir el trabajo profesional del artista mediante tecnologías como la inteligencia artificial.

En esa misma línea, se refuerza el derecho de los artistas para autorizar o prohibir la creación de “clones” digitales de sus interpretaciones o voces, una práctica cada vez más común en la industria.

reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor pasa al Senado

En lo general, la reforma fue aprobada con 335 votos a favor y 129 abstenciones por parte de PRI y Movimiento Ciudadano. Aunque Morena introdujo cambios, en la votación en lo particular tanto PRI como PAN optaron por abstenerse.

Con este aval, el dictamen fue turnado al Senado, donde se definirá si estas nuevas reglas se convierten en ley y marcan un precedente en la protección de los derechos en la era de la inteligencia artificial.

