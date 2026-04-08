¿Tu coche se queda? Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 8 de abril

Si planeas salir este miércoles 8 de abril, más vale que revises dos veces las reglas del Hoy No Circula, porque ignorarlas puede salir caro: desde una multa de varios miles de pesos hasta que tu auto termine en el corralón.

El programa, coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, limitando la circulación de ciertos vehículos en días específicos.

¿Qué autos no circulan este miércoles por el Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles deberán quedarse en casa los siguientes vehículos:



Autos con engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Vehículos con holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa se implementa en diversas zonas urbanas del Valle de México. Entre los municipios donde debes tomar precauciones están:



Atizapán de Zaragoza

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Coacalco

Chalco

La Paz

Ixtapaluca

Si tienes dudas, lo mejor es confirmar si tu municipio está dentro del programa antes de salir.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los autos están restringidos. Este miércoles sí pueden circular:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos que trasladan a personas con discapacidad (con permiso)

Eso sí, si se activa una contingencia ambiental, estas reglas pueden cambiar y volverse más estrictas.

Multas y consecuencias por no respetar el calendario Hoy No Circula

Saltarse el Hoy No Circula no es opción. Las sanciones van de 20 a 30 UMAs, es decir, más de 3 mil pesos.

Además, podrías enfrentar:

Envío de tu vehículo al corralón

Pago de arrastre de grúa

Costos adicionales para recuperarlo

Por eso, la recomendación es clara: revisa tu holograma, la terminación de tu placa y organiza tus traslados con anticipación. Usar transporte público o aplicaciones puede ahorrarte no solo dinero, sino también dolores de cabeza.

