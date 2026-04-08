¿Qué pasa en el INE? Vacantes obligan a cambios urgentes rumbo a proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a ajustar su estructura interna para evitar que su operación se detenga en un momento clave. Ante la falta de tres consejerías, el Consejo General aprobó la integración temporal de comisiones, una medida urgente para mantener en marcha las funciones esenciales del organismo.

Y es que el riesgo era claro: sin comisiones activas, simplemente el INE no podría operar con normalidad.

INE refuerza Fiscalización para evitar riesgos en control de recursos

Una de las áreas más sensibles es la Comisión de Fiscalización, pieza fundamental en cualquier proceso electoral, ya que se encarga de vigilar el uso de recursos de partidos y candidatos. Tras la salida del consejero Jaime Rivera, esta comisión quedó sin cabeza, lo que encendió alertas al interior del instituto.

Para resolverlo, el consejero Uuc-kib Espadas fue designado como presidente temporal de dicha comisión, garantizando así la continuidad de los trabajos de supervisión.

“El INE no puede detenerse”La urgencia de estas decisiones fue resumida por la consejera Carla Humphrey, quien advirtió que la operación del instituto no puede pausarse bajo ninguna circunstancia.

“El INE no puede detenerse”, enfatizó, dejando claro que la falta de nombramientos no debe traducirse en parálisis institucional.

INE operará con presidencias temporales hasta completar su Consejo

Estas presidencias temporales se mantendrán únicamente hasta que se nombre a los tres consejeros faltantes y se logre la integración completa del Consejo General. Se prevé que esto ocurra hacia finales de abril, aunque el proceso depende directamente de la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, el INE opera con 8 de sus 11 integrantes, una situación que ha obligado a tomar decisiones extraordinarias.

El @INEMexico blindó su operación ante vacantes: el Consejo General aprobó presidencias temporales en comisiones estratégicas, incluida Fiscalización, ahora dirigida por Uuc-kib Espadas tras la salida de Jaime Rivera.



“El INE no puede detenerse”, subrayó Carla Humphrey.



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Los retos que vienen para el INE

Pese al escenario incompleto, el instituto mantiene varias tareas clave en marcha. Entre ellas, la organización de la elección local en Coahuila, la auditoría del padrón de militantes de los partidos políticos y la evaluación para el registro de nuevos partidos nacionales.

El mensaje desde el órgano electoral es claro: aun con vacantes, la maquinaria no se detiene. El desafío ahora no es solo operativo, sino también político, en espera de que se concreten los nombramientos pendientes.

