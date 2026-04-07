¿Vas al Mundial 2026? Así puedes adelantar tu cita para la visa americana antes de que se agoten

A medida que se acerca la Copa Mundial 2026, crece la emoción entre miles de aficionados que sueñan con asistir a los partidos en Estados Unidos, Canadá y México. Pero junto con la euforia también surge una duda clave: ¿comprar un boleto asegura obtener la visa americana? La respuesta es tajante: no.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido claro al respecto. Aunque existen facilidades para quienes ya tienen entradas, esto no significa que el trámite migratorio esté resuelto. Tener acceso a un partido no equivale a tener acceso al país.

¿Con el FIFA PASS la visa americana sería aprobada?

Para atender la alta demanda que se espera antes del torneo, las autoridades implementaron el sistema conocido como FIFA Priority Appointment Scheduling System. Este mecanismo está dirigido exclusivamente a quienes compraron boletos directamente a la FIFA y decidieron registrarse de forma voluntaria.

Su función es concreta: permitir que los solicitantes puedan agendar su entrevista consular con mayor anticipación, evitando largas filas o retrasos que podrían complicar su asistencia al Mundial.

Sin embargo, el propio gobierno estadounidense insiste en no generar falsas expectativas. El FIFA PASS no otorga ventajas en la decisión final.

¿Cómo es el proceso para solicitar la visa americana?

Más allá del acceso prioritario a una cita, los solicitantes deberán cumplir con los mismos requisitos que cualquier persona que busque una visa. Esto incluye demostrar solvencia económica, arraigo en su país de origen y la intención de regresar tras su estancia.

En otras palabras, el hecho de tener boletos para uno o varios partidos no mejora automáticamente el perfil del solicitante ni influye en la evaluación consular. Cada caso es revisado de manera individual.

Además, este sistema tampoco elimina restricciones migratorias vigentes ni sustituye requisitos adicionales, como posibles fianzas en ciertos países.

¿Cómo aplica el FIFA PASS?

El uso del FIFA PASS también tiene reglas claras. Las entrevistas deben realizarse en el consulado o embajada correspondiente al país de residencia o nacionalidad del solicitante. No está permitido utilizar este sistema para buscar citas en terceros países, salvo contadas excepciones.

Por otro lado, existe tranquilidad para quienes cambian de planes. Si una persona obtiene su visa mediante este proceso y posteriormente decide vender su boleto, esto no será motivo para cancelar o revocar el documento.

lA pocos meses del inicio del torneo, las autoridades recomiendan a los aficionados anticiparse, revisar requisitos y no asumir que tener un boleto garantiza la entrada a Estados Unidos.