El conflicto entre Israel y Hamás deja enormes pérdidas al sector turístico

El conflicto que se presentó recientemente entre Israel y el grupo militante extremista Hamás ha representado miles de muertes de civiles entre ambos mandos; sin embargo, nadie sabe cuándo podría terminar, aunque expertos señalan que podría alargarse semanas o meses.

La guerra del Medio Oriente ha durado décadas con millones de muertos, pero es importante destacar que el grupo Hamás no es lo mismo que Palestina, pues incluso este no cuenta con su respaldo.

Además de las vidas que se ha llevado el conflicto, hay pérdidas en sectores relevantes para que ambas economías funciones, como es el caso del turismo, pues al año hay muchas personas que deciden viajar a Tierra Santa, impulsados por la religión.

50 mil mexicanos viajan al año a Israel

Muchos mexicanos viajan a la “Tierra Santa” porque pisar los senderos por los que pasó Jesús ha sido la mayor experiencia espiritual de fieles. Los números dictan que cerca de 50 mil mexicanos viajan en su gran mayoría por motivos religiosos cada año a Israel.

“Realmente si es muy impactante porque el estar ahí en un lugar santo te atrae, te impacta, te emociona, te hace llorar, inclusive a mucha gente del grupo les hizo llorar estar en ciertos lugares allá de Jerusalén”, dijo.

Las personas pueden viajar gracias a paquetes turísticos como los que organiza Jessica, quien desde hace 10 años transporta a connacionales a Israel. Un paquete hasta allá, en la versión básica, cuesta unos 75 mil pesos por semana e incluye sitios que se encuentran tanto en el lado Palestino de la Franja de Haza como del lado Israelí.

Sin embargo, estos son cancelados cuando hay conflictos bélicos como el actual entre Israel y el grupo extremista Hamás. Estas cancelaciones representan pérdidas económicas muy grandes para decenas de servidores turísticos mexicanos y de Israel. Lo cierto es que nadie sabe cuándo terminará la guerra entre ambos bandos.