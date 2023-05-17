“Te amaré mil vidas más”, novia de Benjamín, turista que murió a machetazos en Oaxaca, se despide de él

Carmela Martinez, novia de Benjamín Gamond, el turista argentino que murió a machetazos en la Laguna de Chacahua, Oaxaca, México, se despidió de él con un conmovedor mensaje que compartió en sus redes sociales, junto a varias fotos de ellos.

“Hola Tarzán. Gracias por tanto amor. Te voy a amar mil vidas más”, fue el mensaje con el que acompañó varias fotografías donde aparecía Benjamín junto a su novia.

En sus historias de Instagram, también compartió varias fotografías del joven argentino al lado de ella y de otros amigos, con la frase: “yo tengo una banda amiga que me aguanta el corazón”.

La publicación de la joven se llenó de comentarios de muchas personas quienes le desearon pronta resignación y le escribieron palabras de aliento por su conmovedora despedida.

“Que hermosos!! Me siento tan triste como si lo hubiera conocido. Abrazo inmenso”, “No te conozco . Pero ésto se hizo público y lamento muchísimo lo sucedido”, “No lo conozco pero me dolió mucho ; te mando fuerzas para poder seguir adelante”, fueron algunos de los mensajes que enviaron a la novia del turista argentino que murió tras un ataque a machetazos en Oaxaca.

Médicos en México despiden a Benjamin Gamond después de donar sus órganos

Los médicos del hospital donde murió Benjamín Gamond el lunes, lo despidieron en medio de aplausos, luego de que la familia del joven argentino decidió donar sus órganos.

El video fue donado por el hermano del turista, donde se vio cómo los médicos formaron un pasillo por donde pasó la camilla en la que llevaban a Benjamín, y mientras pasaba, el personas sanitario aplaudía a manera de homenaje.

Tras horas de trámites y burocracia, el argentino Benjamín Gamond, quién murió agredido con un machete, en Lagunas de Chacahua, #Oaxaca, ingresó al quirófano para que sus órganos sean donados.



El proceso se realiza en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", #CDMX. pic.twitter.com/5rkmhj4Dzb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

Benjamín Gamond murió el lunes en un hospital de la Ciudad de México debido a la gravedad de sus heridas después de haber sido atacado a machetazos en una playa de Oaxaca.

¿Qué le pasó a Benjamin Gamond, el turista argentino que murió en México?

El viernes 12 de mayo, Benjamín Gamond junto con otros dos amigos, también argentinos, fueron atacados a machetazos en la Laguna de Chacahua, Oaxaca, por un hombre identificado como Cruz Irvin, quien provenía de Guerrero.

Las causas del ataque aún son desconocidas, las autoridades arrestaron al sospechoso y ya investigan cómo y por qué sucedió el ataque.

Los tres turistas argentinos fueron trasladados a hospitales cercanos, sin embargo debido a la gravedad de sus heridas, fueron llevados a un hospital en Puerto Escondido y finalmente a un nosocomio en Ciudad de México, donde Benjamín perdió la vida.