Consulado de EU en Monterrey lanza vacante de trabajo con salario de 198 mil pesos al año y sin pedir licenciatura

¿Buscas 'chamba'? El Consulado de Estados Unidos en Monterrey lanzó una nueva vacante para las personas interesadas en trabajar en este lugar. Te compartimos los requisitos para que puedas aplica a esta oferta laboral.

Si te interesa postularte al puesto de trabajo tienes hasta el próximo 13 de febrero 2026.

Salario y prestaciones del trabajo en el Consulado de Estados Unidos

La oferta de trabajo es para ocupar el puesto de "Auxiliar de Visas - Cajero", ofreciendo un sueldo total de 198 mil 953 pesos al año en el Consulado de Estado Unidos, ubicado en Monterrey.

El horario laboral es de 40 horas a la semana. La ruta de contratación es abierto al público

¿Qué piden para trabajar en el Consulado en Monterrey?

¿Cumples con todos? A través de su página web, el Consulado de EU en Monterrey compartió los requisitos indispensables que las y los interesados deben cumplir para ocupar el puesto de "Auxiliar de Visas - Cajero".



Haber terminado la escuela secundaria; contar con certificación que lo avale.

Contar con dos años brindado servicio al cliente y/o trabajando aplicando material.

Conocimiento del idioma inglés y español; contar con certificado TOEIC, TOEFL ITP. TOEFL IBT, IELTS, entre otros.

Obtener y mantener un certificado de seguridad; habrá investigación de antecedentes y podría someterse a un examen médico.

Es importante aclarar que el candidato seleccionado debe poder comenzar a trabajar dentro de un periodo de tiempo razonable, que equivale a 4 semanas.

Por otro lado, los beneficios que ofrece el puesto de trabajo en Monterrey son los siguientes:



Pagos de salario quincenales.

Compensaciones quincenales de asignaciones en efectivo.

Aguinaldo anual y prima de vacaciones.

Días feriados en Estados Unidos y México; 20 días por año aproximadamente.

17 días de vacaciones al año; aumento progresivo.

Afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico y de vida privado.

Oportunidades de formación y más.

Gimnasio en el lugar.

Compensación basada en el mérito; premios salariales relacionados con el desempeño.

¿Cómo me postulo a la vacante en el Consulado de EU en Monterrey?

¡Toma nota! Si cumples con todos los requisitos para el trabajo en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, lo único que debes hacer es ingresar a la página del Consulado y seguir los estos pasos:



Haz clic en el botón de "Solicitar esta vacante"

Crea una cuenta nueva para continuar con la estimulación

Llena la solicitud y listo

Recuerda que puedes modificar la solicitud en cualquier momento y las veces que quieras hasta la fecha límite, que es el próximo 23 de febrero 2026.