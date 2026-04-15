¡No para de subir! Precio de la gasolina continúa en ascenso; así quedó hoy 15 de abril 2026

Este miércoles 15 de abril, el costo de la gasolina ha subido debido a la inestabilidad en Medio Oriente. Las recientes posturas de Donald Trump respecto a este conflicto están impactando directamente en los precios del crudo y, por consecuencia, en tu economía personal. Te sugerimos seguir de cerca las actualizaciones de precios.

Precio de la gasolina en México este miércoles 15 de abril

El costo del combustible sigue una tendencia al alza. Hoy, el precio promedio de la gasolina Regular se ubica en 23.68 pesos, mientras que la Premium ya alcanza los 28.31 pesos. Por su parte, el Diésel, combustible clave para el transporte de mercancías, se vende en promedio en 28.60 pesos.

Si buscas una alternativa, el Gas Natural Vehicular se mantiene estable con un promedio nacional de 12.60 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX, Monterrey y Guadalajara

En las tres ciudades más grandes del país, los precios reflejan la presión internacional. En la Ciudad de México, la Regular promedia los 23.80 pesos y la Premium 28.42 pesos.

En Jalisco la Regular se encuentra en 24.01 pesos y la Premium 29.14 pesos. Por otro lado, en Nuevo León la Regular está en 24.00 pesos y la Premium en 29.38 pesos.

Así el precio de la gasolina en Estados Unidos, Tijuana y el Edomex

En el Estado de México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional, con la Regular en 23.67 pesos y la Premium en 27.85 pesos.

Si cruzamos la frontera hacia Tijuana, el precio de la Regular baja a los 23.38 pesos y la Premium sube un poco a 28.41 pesos.

¿En qué estado de México es más barato el precio de la gasolina?

El estado que presenta el precio de gasolina más bajo es Tamaulipas que, por mucho, es la entidad más barata para llenar el tanque este lunes. La gasolina Regular se vende en 21.93 pesos y la Premium en 26.38 pesos.