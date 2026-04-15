Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy miércoles 15 de abril
Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional para evitar quedarte atorado en las autopistas del país.
Llegamos a la mitad de la semana y el flujo de vehículos particulares y de carga en las principales vías de conexión del país se mantiene a tope. Este miércoles 15 de abril, te informamos en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y no te tomen por sorpresa los cierres viales.
En este Live Blog de Azteca Noticias recopilamos la información más urgente de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy miércoles 15 de abril
Cierre parcial en libramiento Chichimequillas
Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 13, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones. En la zona se registra carga vehicular.
Precaución en Nuevo León
Se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial cerca del km 136+200, de la carretera Matehuala - Saltillo.