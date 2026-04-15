Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy miércoles 15 de abril

Llegamos a la mitad de la semana y el flujo de vehículos particulares y de carga en las principales vías de conexión del país se mantiene a tope. Este miércoles 15 de abril, te informamos en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y no te tomen por sorpresa los cierres viales.

En este Live Blog de Azteca Noticias recopilamos la información más urgente de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.