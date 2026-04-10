Piden cerrar pozos petroleros en Coatzacoalcos por contaminación; dan 48 horas a autoridades

La asociación civil “En el corazón está el cambio” logró un fallo judicial con el que pretende que se detenga la actividad petrolera en Coatzacoalcos, Veracruz, como medida urgente para frenar la contaminación en la zona.

El Juzgado Decimocuarto de Distrito Cuarto en el Estado de Veracruz concedió la suspensión provisional a la asociación civil que determina la clausura inmediata de pozos petroleros, así como la paralización de la infraestructura de transporte de hidrocarburos para contener la contaminación en Coatzacoalcos.

Dan 48 horas a Pemez y otras autoridades para rendir informe

El fallo señala omisiones en los protocolos de emergencia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina.

También establece que, ante la falta de acción, detener la operación extractiva es la única medida efectiva para frenar el daño ambiental.

Las dependencias tienen 48 horas para rendir un informe. De no hacerlo, enfrentarán sanciones. La clausura se mantiene y, si no hay acciones inmediatas de remediación, la parálisis operativa podría escalar en la audiencia incidental programada para el 22 de mayo de 2026.

Derrame de hidrocarburo pinta de negro el mar en Veracruz

El derrame de petróleo apareció en el Golfo de México durante febrero y marzo de 2026. Entre el 6 y el 13 de febrero, pescadores detectaron una mancha de petróleo que se extendía unos 50 kilómetros sobre un ducto marino. El 14 de febrero un barco dejó una mancha de contaminación de 53 kilómetros.

Pobladores del sur del estado comenzaron a reportar presencia de chapopote en las playas. La mancha llegaba a unas 16 comunidades costeras desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Playas y costas de Veracruz se han pintado de negro, afectando la economía de los pescadores de Pajapan y Las Barrillas, en Coatzacoalcos, al sur del estado, por ejemplo.

Debido al derrame del crudo, las autoridades de Pajapan anunciaron el cierre de las playas Jicacal, Playa Linda y Peña Hermosa, donde se detectó presencia de hidrocarburo, una situación que, de acuerdo con ambientalistas, podría tener un impacto profundo.

La mancha sobre un ducto marino se extendió por más de 600 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco.