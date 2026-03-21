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¡Desastre ambiental! Más de 3.5 toneladas de chapopote removidas por Marina tras derrame en Veracruz

La Marina refuerza labores para impiar el derrame en las costas de Veracruz, para mitigar el impacto en manglares y la fauna en el Golfo de México.

Marina remueve toneladas de material sólido de hidrocarburo en costas de Veracruz
Derrame tóxico ataca playas veracruzanas: así actúa la Marina|“Semar”

Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Silvia Otero

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) recolectó 3.5 toneladas de residuos sólidos con hidrocarburos en costas afectadas por un masivo derrame de petróleo en el Golfo de México; desde hace varias semanas, los pescadores denuncian chapopote en plasyas del Golfo, afectando playas y arrecifes de Veracruz y Tabasco.

¿Dónde se limpió el derrame tóxico?

En Playa Miramar y Tuxpan, la Marina retiró 3 toneladas de material contaminado. El resto (0.5 toneladas) se localizó en Isla Lobos, zona crítica de arrecifes, donde se removió para evitar daños irreversibles a ecosistemas marinos; estas acciones mitigan el impacto en manglares y fauna.

¿Qué tan grave es el derrame en el Golfo?

Desde el pasado 1 de marzo 2026, el hidrocarburo ha contaminado unos 230 kilómetros de costa en Veracruz y Tabasco, afectando a 39 comunidades y unos 25 mil pescadores.

En este derrame de combustible se ha recolectado un total de 91 toneladas con 85% avance de limpieza, y la Semarnat reporta pérdidas en redes, lanchas, además de cultivo de ostión en Laguna del Ostión.

¡Alarma en Veracruz! Marina rescata costas del desastre: 3.5 toneladas de restos de hidrocarburo removidas
La Marina refuerza labores para impiar el derrame en costas de Golfo de México|“Semar”

¿Quién investiga el origen del contaminante?

Semar, Pemex, Semarnat, Profepa y ASEA coordinan con sobrevuelos satelitales, además de análisis de corrientes; sin embargo, las sospechas apuntan a un barco petrolero, pero no hay confirmación oficial; se sabe que brigadas de 210 trabajadores usan cordones oleofílicos para la contención.

Animales marinos cubiertos de chapopote, tortugas afectadas y un manatí muerto en Coatzacoalcos. Comunidades como Pajapan, Mecayapan y Paraíso sufren económicamente, además de que la Red Corredor Arrecifal advierte riesgos a aves migratorias y reproducción pesquera. La Marina refuerza labores paralimpiar el desastre en el Golfo; ¿Cómo afecta esto a tus playas favoritas? 

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