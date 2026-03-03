“Salimos negros”: pescadores denuncian derrame en playas de Veracruz

La imagen lo dice todo: un pescador completamente cubierto de hidrocarburo. Así regresaron a tierra varios trabajadores del mar tras un derrame que contaminó las playas en Pajapan y Las Barrillas, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

¿Qué pasó en las costas de Pajapan y Las Barrillas en Coatzacoalcos?

De acuerdo con los propios pescadores, salieron alrededor de las 5 de la mañana a tirar redes, como cualquier otro día. Todavía estaba oscuro, así que no notaron nada extraño. Pero al amanecer y recoger el equipo, se toparon con la sorpresa de redes negras, sin peces, lanchas y motores manchados de chapopote.

Agustín Apolonio, uno de los afectados, contó que terminaron completamente impregnados de hidrocarburo.

“Salimos embarradísimos… nos tuvimos que lavar porque era un ardor que sentíamos cuando empezó a calentar el sol. Nos estaba quemando la mano”, relató. Incluso tuvieron que limpiarse con gasolina para quitarse la sustancia.

Derrame petrolero afecta costas de dos estados del Sureste



En el arranque de la semana, denuncian pescadores del sur de #Veracruz y de #Tabasco la presencia de una extensa mancha de crudo en el mar, la cual está afectando gravemente sus operaciones y dañando sus artes de pesca.… pic.twitter.com/ecvUGbcomX — Audelino Macario (@audelinomacario) March 3, 2026

Aurora Martínez, también pescadora, explicó que no solo se dañó el “paño” de las redes, sino todo el equipo: corchos, plomos, cabos e hilos. “Las lanchas no vieron cómo están, sucísimas”, dijo.

Calculan pérdidas de hasta 100 mil pesos por embarcación, una cifra que para muchos representa semanas o meses de trabajo.

Cierre de playas en Pajapan por contaminación de hidrocarburo

Ante la llegada del crudo a la costa, autoridades de Pajapan anunciaron el cierre preventivo de las playas Jicacal, Playa Linda y Peña Hermosa, donde se detectó presencia de hidrocarburo.

El temor no es solo económico. Ambientalistas advierten que el impacto puede ser mucho más profundo.

Alex Cepeda, integrante del Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz, alertó que la contaminación por hidrocarburos en el mar provoca daños devastadores y duraderos.

Explicó que este tipo de derrames asfixia los ecosistemas, contamina la fauna marina y afecta el aislamiento térmico de aves y mamíferos. Además, puede generar una pérdida considerable de biodiversidad, incluyendo daños a manglares.

Pemex investiga origen del derrame en el sur de Veracruz

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se encuentra en la zona para investigar el origen del derrame y realizar labores de contención.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué provocó la contaminación ni el volumen de hidrocarburo vertido al mar.

Mientras tanto, los pescadores enfrentan el impacto inmediato: redes inutilizables, motores afectados y jornadas suspendidas.

En una región donde muchas familias dependen de la pesca diaria para sobrevivir, un derrame así no solo mancha el mar, también golpea directo al bolsillo de decenas de familias.