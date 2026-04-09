Incendio en Dos Bocas: arde bodega de coque en la refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos informa que se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. En la zona se encuentran cuerpos de emergencia de la zona. Hasta el momento no hay heridos.

Trabajadores señalan que los cuerpos de emergencia no pueden controlar el incendio en la refinería Olmeca en Tabasco.

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