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Incendio en Dos Bocas: arde bodega de coque en la refinería Olmeca

Incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, moviliza cuerpos de emergencia. Petróleos Mexicanos reporta que no hay personas lesionadas.

Dos Bocas hoy: incendio en bodega de coque de la refinería Olmeca moviliza a emergencias
Dos Bocas hoy: incendio en bodega de coque de la refinería Olmeca moviliza a emergencias|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Petróleos Mexicanos informa que se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. En la zona se encuentran cuerpos de emergencia de la zona. Hasta el momento no hay heridos.

Trabajadores señalan que los cuerpos de emergencia no pueden controlar el incendio en la refinería Olmeca en Tabasco.

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