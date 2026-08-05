¡Ni los moluscos se salvan! Hallan microplásticos en fauna marina que yace en el mar profundo

El equipo internacional de científicos del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica (KIOST) descubrió microplásticos en el mar, y aunque no es historia nueva, lo preocupante es que se encontró a más de 2,000 metros de profundidad, atacando principalmente a los moluscos.

Este hallazgo se confirmó tras analizar a los ejemplares del suroeste del Océano Pacífico y la dorsal del Océano Índico Central, revelando que la contaminación humana alcanzó los rincones más remotos y asilados de la Tierra.

Los resultados del estudio, publicado en ScienceDirect, indicaron que el 92% de los especímenes analizados tenían 3.42 microplásticos en sus organismos, demostrando que ni las aguas profundas —que dependen de la quimiosíntesis (fabrican su propio alimento utilizando energía química) y carecen de luz solar— absorben directamente la basura generada por la actividad industrial en la superficie del mar.

Los moluscos del Océano Pacífico demostraron ser más grandes, pero los del índico registraron mayor concentración de microplásticos.|ScienceDirect

¿Por qué preocupa el micro plástico en el fondo del mar?

En el fondo del mar yacen fuentes hidrotermales, que son auténticos oasis de biodiversidad que, a diferencia de los ecosistemas superficiales alimentados por la luz del Sol, las especies de esta zona prosperan gracias a procesos químicos y sustancias térmicas emitidas por la corteza terrestre; además de que estas regiones funcionan como "guarderías" naturales para diversas especies marinas. Por ello, la llegada de microplásticos a estos hábitats es alarmante.

Esto demuestra que la degradación de los residuos plásticos no se limita a las costas, sino que desciende miles de metros mediante corrientes oceánicas y sedimentación gravitacional.

Las ubicaciones gráficas del muestreo encontraron que son las corrientes oceánicas las que trasladan estos microplásticos al fondo marino.|ScienceDirect

¿Cuáles son las especies más afectadas por los microplásticos en el mar?

En el análisis de laboratorio se centró en dos grupos dominantes de moluscos afectados por los microplásticos, los cuales cumplen funciones claves en el mar, y son los siguientes:



Caracoles Alviniconcha; acumulan microplásticos en sus órganos internos debido a sus hábitos de "pastoreo"

Mejillones Bathymodiolus; muestran una distribución uniforme de partículas en sus tejidos al alimentarse de la filtración directa del agua

Asimismo, se detectó que el material más abundante fue el poliestireno fragmentado en un 56.10%, presente en aislantes de muros, rellenos para cojines o protección contra impactos en paquetes. Le siguieron el acrilonitrilo en 19.51% y el polietileno en 17.07%, que son materiales de envases y de consumo masivo.

El Océano Índico demostró tener mayor actividad industrial, pero el Pacífico tuvo mayor actividad marítima.|ScienceDirect

Finalmente, el estudio también reveló una diferencia impactante entre ambos océanos; mientras que los organismos recolectados en el Océano Índico presentaron 1.9 veces más microplásticos que los del Océano Pacífico, en este último eran hasta cuatro veces más grandes, una variación que obedece a la mayor presión e industrialización de las costas, donde los desechos viajan largas distancias hasta las fosas marinas.

¿Cuál es el impacto ambiental de los microplásticos en el mar?

La presencia de microplásticos en estas zonas plantea un reto para la gestión ambiental global, pues las regiones estudiadas se ubican en áreas destinadas a la futura exploración de minería en aguas profundas y hasta el momento, no se cuantifica la basura acumulada, por lo que resultará imposible evaluar el impacto real sobre la fauna marina.