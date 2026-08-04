Estos serán todos los fenómenos climáticos que afectarán a México; prevén calor extremo e intensas lluvias para el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el diversos fenómenos climáticos provocarán condiciones extremas y contrastantes en todo México; según el reporte más reciente, la interacción del monzón mexicano, un anticiclón y la Onda Tropical número 24, mantendrán temperaturas superiores a los 45 ºC en el norte del país, pero con tormentas intensas en el centro, occidente y sur.

El comunicado de la dependencia, emitido este martes, informó que esta masa de aire cálido mantendrá activa la "ola de calor" en estados del norte y sureste, al mismo tiempo, la inestabilidad atmosférica provocará lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento, lo que podría generar inundaciones, deslaves y riesgos a los sectores agrícola y pesquero del país.

A esto se le suma la canícula de la temporada, la cuál disipará las nubes y generará calor extremo en la región norte de México, afectando a la agricultura, mientras que las fuertes lluvias a la pesca.

La canícula afectará así a estos estados

La Canícula generará temperaturas calurosas durante la tarde en el norte del territorio y el pronóstico de temperaturas máximas contempla:



Superiores a 45 °C: Noreste de Baja California

De 40 a 45 °C: Noroeste de Sonora, este de Chihuahua, este de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas

Onda de calor vigente: Zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

El monzón mexicano, la onda tropical y el anticiclón generará lluvias en estos estados

El monzón mexicano generará lluvias intensas sobre el noreste, que junto con los canales de baja presión y la Onda Tropical número 24, afectará a los estados de:



Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Edomex, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de 18 entidades de #México, además de que prevalecerá la #OlaDeCalor en regiones de #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Oaxaca y #Chiapas durante este martes. Toda la información en https://t.co/DKmQR1QuCk pic.twitter.com/xLACnv54k0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX y Edomex?

Asimismo, en la CDMX y el Edomex prevalecerá el ambiente fresco por la mañana, pero cálido por la tarde, por lo que se estiman chubascos con temperaturas máximas de 27 a 29 ºC, mientras que en el suroeste del Edomex se pronostican lluvias puntuales fuertes que podrían derivar en encharcamientos e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Así impactará el mal clima a la agricultura y la pesca

Este desbalance térmico e hídrico amenaza a la agricultura y la pesca del país, puntualmente se espera que el noroeste sufra temperaturas extremas en los valles agrícolas, generando alboroto floral en el cultivo de algodón. Asimismo, en la Sierra y Bajío, las tormentas con granizo en Chihuahua, Durango y Jalisco, arriesgan cosechas de frijol, jitomate y chile.

Finalmente, en el Golfo y Pacífico, la humedad alta favorece los hongos en los cafetales de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, mientras que el oleaje de 1 a 2 metros dificulta la pesca ribereña.