Contingencia Ambiental Fase 1: ¿Se activa el Hoy No Circula el 1° de enero?

Ya es 2023 y junto a la recepción del primer día del año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental para este 1° de enero, por lo que se activaron distintos lineamientos para todo el Valle de México, con la Ciudad de México y Estado de México como principales zonas de consideración.

Entre las principales dudas de los ciudadanos es si su auto puede circular sobre las calles del Valle de México, pues entre los primeros lineamientos obligatorios por parte de la CAMe es la implementación del programa Hoy No Circula cuando existe Contingencia Ambiental activa en CDMX y Edomex, como es el caso para este domingo 1° de enero.

¿Se activa el Hoy No Circula por contingencia el 1° de enero?

La buena noticia para los que tenían pensado salir este domingo 1° de enero en automóvil es que, como cada domingo, a pesar de que exista Contingencia Ambiental el Programa Hoy No Circula permanece inactivo, por lo que todos los automóviles están habilitados para circular en la CDMX y Edomex durante el día.

Al compartir tu auto 🚙, no solo ayudas a que haya menos tráfico🚦, también contribuyes a mejorar la #CalidadDelAire al ahorrar emisiones de contaminantes de los autos que no están en circulación. ¡Cada acción cuenta! pic.twitter.com/zDIpHNnX6X — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 1, 2023

A lo largo del día se espera una actualización por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para determinar si la Contingencia Ambiental continuará hasta el lunes 2 de enero. Para esta fecha el Hoy No Circulará se activará de nueva cuenta y, en caso de permanecer la mala calidad del aire en el Valle de México y pasar a Fase 2, incluso se podrá implementar Doble Hoy No Circula.

¿Qué coches no circulan el lunes 2 de enero?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental Fase 1, para el lunes 2 de enero se mantendrá el Hoy No Circula habitual, por lo que los autos que no circularán serán los que no tengan verificación 0 o doble cero, de engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

Recomendaciones ante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental: