Mundial 2026: Este es el estadio más grande y con más espacio para espectadores en México

México es una de las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y contará con estadios de talla internacional, entre los cuales destaca un recinto deportivo con mayor capacidad del país.

La afición se hará presente en la cancha para apoyar a la Selección Mexicana, así como a otros países que pisarán tierra azteca, pero ¿cuál es el estadio más grande de nuestro país?, ¿te imaginas dónde se ubica?

¿Cuál es el estadio más grande y con mayor capacidad en México?

México ocupará un lugar especial en la historia del futbol con los partidos que se jugarán en tres estadios distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De estos tres recintos uno sobresale por encima de todos gracias a su capacidad para recibir a miles de afcionados, por ser el estadio más grande ¿ya adivinaste cuál es? La respuesta es el Estadio Ciudad de México, recinto inaugurado en 1966, con un diseño de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares.

Está ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX, y tiene una capacidad de 87 mil asientos, de acuerdo con el gobierno capitalino, pero la FIFA estimó que su capacidad es de 80 mil 824.

¿Cuánta gente cabe en los estadios Guadalajara y Monterrey?

La capacidad aproximada del Estadio Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es 46 mil espectadores y el Estadio Monterrey es de 53 mil 500.

Estadio Ciudad de México fue sede del partido inaugural del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México pasó a la historia este jueves 11 de junio de 2026 pues en su cancha se jugó el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido que abrió este esperado encuentro deportivo en el mudno se jugó entre México y Sudáfrica, con un marcador 2-0 a favor del equipo tricolor.

Este estadio vuelve a vibrar con el futbol y con ello un lugar en la historia del deporte mundial tras haber sido sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, y ahora está listo para recibir partidos del Mundial 2026.