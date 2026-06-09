¿Cuál es la manera más rápida de llegar al Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El silbatazo inicial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cerca y si vas a asistir al Estadio Ciudad de México, te decimos todo lo que tienes que saber para planificar tu ruta y que no se te haga tarde.

¿Cuál es la manera más rápida de llegar al Estadio Ciudad de México?

El Tren Ligero de los Transportes Eléctricos (STE) se consolida como la alternativa más ágil y directa para llegar al recinto deportivo, dividiendo su operación en dos modalidades clave desde la terminal Tasqueña:



Servicio Directo (El más rápido): Conecta de forma directa la estación Tasqueña con la estación Estadio Banorte . Este trayecto opera sin paradas intermedias y el tiempo estimado de viaje es de tan solo 15 minutos .

Conecta de forma directa la estación Tasqueña con la estación . Este trayecto opera y el tiempo estimado de viaje es de tan solo . Servicio Ordinario: Realiza el recorrido habitual desde Tasqueña hacia el Estadio Ciudad de México 15 minutos .

Realiza el recorrido habitual desde Tasqueña hacia el . Recorrido completo y restricciones: Cabe destacar que los trenes brindarán servicio hacia la terminal Xochimilco en su operación habitual, pero con una restricción importante: no harán parada en la estación Estadio Azteca en el trayecto ordinario hacia el sur para agilizar el flujo de los asistentes al evento.

🚋✨ Soy Ulises Páez, operador del Tren Ligero de la Ciudad de México.



⚽ El Mundial 2026 se construye con #TrabajoDigno. 🤝🏽



Con orgullo transportamos cada día a una ciudad que se prepara para recibir al mundo.🙌🏽



✨ La ciudad late, se mueve y se prepara para recibir al… pic.twitter.com/lkR8z2IYUa — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) May 27, 2026

¿Cómo funcionarán los RTP para llegar al Estadio Ciudad de México?

Para quienes conectan desde otros puntos cardinales de la capital, la red de Movilidad Integrada ofrece rutas estratégicas en camiones y autobuses de apoyo con destinos directos a los nodos peatonales del estadio:

Conexiones directas a "Santa Úrsula - Santo Tomás":



Línea 1 del Metrobús: Desde la estación Perisur .

Desde la estación . Línea 2 del Metro: Conexión directa desde la terminal Tasqueña .

Conexión directa desde la terminal . Línea 3 del Metro: Conexión desde la terminal Universidad .

Conexión desde la terminal . Servicio Ride: Camiones especiales con salida desde el Aeropuerto Internacional (T1 y T2) directo al estadio.

Camiones especiales con salida desde el directo al estadio. Otras conexiones: La Línea 5 del Metrobús conectará desde la estación Cañaverales hacia el destino Gran Terraza Coapa para aproximar a los usuarios que viajan desde el oriente.

Rutas peatonales hacia los accesos del Estadio Azteca

Una vez que desciendas de tu medio de transporte, deberás caminar hacia los filtros de seguridad del estadio. Los tiempos estimados a pie varían según el punto de llegada:



Desde la estación El Vergel (Tren Ligero): El acceso más rápido a pie. Toma entre 10 y 15 minutos hacia la Entrada A (Calzada de Tlalpan) o Entrada B (Puerta Poniente).

El acceso más rápido a pie. Toma entre hacia la Entrada A (Calzada de Tlalpan) o Entrada B (Puerta Poniente). Desde Periférico y Calzada de Tlalpan: Caminata de entre 12 y 15 minutos hacia las puertas de acceso.

Caminata de entre hacia las puertas de acceso. Desde Periférico y Renato Leduc (Estación Huipulco): Caminata de entre 12 y 15 minutos .

Caminata de entre . Desde Paseo Acoxpa: Toma entre 12 y 15 minutos a pie.

Toma entre a pie. Desde Av. Estadio Azteca: Caminata de 16 a 20 minutos hacia la Entrada A.

hacia la Entrada A. Desde Parque Cantera o Santa Úrsula: Los recorridos peatonales más largos, con estimaciones de 20 a 25 minutos y 20 a 30 minutos respectivamente.



Las autoridades capitalinas exhortan a la población a planificar sus traslados, puesto que será un evento de gran magnitud; se espera que los transportes puedan alcanzar su máxima capacidad.