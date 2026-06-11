El mundo mira a México: El Estadio Ciudad de México se llena de tradición, color y pasíón por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | FOTOS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó en México que hoy aprovecha la oportunidad para mostrar al mundo mucho más que fútbol; desde las primeras horas de este jueves, miles de aficionados nacionales y extranjeros, llenaron las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y diversos puntos emblemáticos de la capital del país para celebrar el inicio de la máxima fiesta deportiva en el mundo. Banderas, camisetas tricolores, música, cánticos y expresiones culturales mexicanas se combinaron para crear una atmósfera única que captó la atención de visitantes y medios internacionales, que capturan en fotos, lo maravilloso de la jornada.

¿Cómo se vive la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La emoción comenzó desde temprana ahora, con familias completas, grupos de amigos y turistas de diversas nacionalidades, que se dieron cita para acompañar al debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo.

En el Zócalo capitalino, donde se instaló una de las principales zonas para aficionados, cientos de personas siguieron los preparativos, entre medidas de seguridad y actividades organizadas para celebrar el arranque del campeonato.

“Es una sensación increíble todos crecimos con el fútbol”, expresó Miguel Jiménez Godoy, uno de los aficionados que acudió a vivir la experiencia mundista y que confío en una Victoria del conjunto mexicano.

⚽ El reloj llegó a cero



Después de años de espera, hoy se encienden las luces, se llenan las tribunas y comienza la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.



🇲🇽 Desde muy temprano, cientos de aficionados se dieron cita en los alrededores del Estadio Ciudad de México para… pic.twitter.com/vpByoYUcJf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

¿Por qué el Mundial 2026 tiene un significado especial para Mexico?

La inauguración representa un momento histórico, ya que Mexico se convierte nuevamente en protagonista de una inauguración de una Copa del Mundo, además de que revive el legado de torneo celebrado en 1970 y 1986.

Además, el encuentro frente a Sudáfrica trae recuerdos del Mundial de 2010, cuando ambas elecciones empataron a uno en el partido inaugural diputado en Johannesburgo.

Ahora con el apoyo de miles de aficionados en casa, la expectativa es diferente; para muchos seguidores, el objetivo es que la Selección Mexicana logré una actuación histórica en territorio nacional.

Más allá del resultado deportivo, la jornada inaugural deja imágenes que reflejan la identidad mexicana: hospitalidad, alegría, convivencia y orgullo cultural.

Aficionados de distintas partes del mundo convivieron con seguidores mexicanos en un ambiente de fraternidad, demostrando que el fútbol también funciona como un puente entre culturas.

Mexico le abre sus uertas al mundo, durante los próximos 39 días, millones de personas seguirán de cerca de lo que ocurrirá en la ciudad de sede del Mundial 2026. La fiesta apenas comienza pero las primeras imágenes ya dejaron claro un mensaje: Mexico está listo para recibir el mundo, con pasión, tradición y una energía difícil de igualar.