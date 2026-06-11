Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX EN VIVO: Madres buscadoras ya están en Tlalpan y aficionados madrugan para ir al estadio; últimas noticias de la inauguración del Mundial 2026 hoy 11 de junio

¡Termina la cuenta regresiva! La capital mexicana se convierte en el centro de atención ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más esperado de este año, pero ¿qué pasa en la CDMX este jueves 11 de junio 2026?

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el clima, cierres viales y rutas de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México; conoce las rutas alternas y el servicio de cada medio de transporte.

¿A qué hora inician las marchas en CDMX el jueves 11 de junio?

Para este jueves 11 de junio 2026 se esperan varias marchas masivas en la zona centro de la capital del país, afectando las vialidades principales que llevan al Estadio Ciudad de México, pero ¿a qué hora comienzan las protestas?

Se espera que los diferentes contingentes comiencen a reunirse alrededor de las 8:00 horas en diferentes puntos de la CDMX . Las protestas planean llegar al Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas , tiempo en el que inicia el partido México vs. Sudáfrica.

Estos son los puntos clave desde donde saldrá cada contingente:



Madres buscadoras : Desde Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario

: Desde Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario Trabajadores del Poder Judicial : Insurgentes Sur a la altura del Metrobús de Perisur

: Insurgentes Sur a la altura del Metrobús de Perisur CNTE : Partirán de la estación Tasqueña del Metro CDMX

: Partirán de la del Pensionados de CFE y Pemex : Hospital Central de Petróleos Mexicanos

: Hospital Central de Petróleos Mexicanos Campesinos : Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte

: Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte Transportistas : Glorieta de Vaqueritos

: Glorieta de Vaqueritos Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas : Avenida Santa Úrsula

: Avenida Santa Úrsula Trabajadores de la salud: Avenida del Imán

No te pierdas: Mapa de marchas para este jueves 11 de junio: Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

¡Qué no se te pase! La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, con la participación de artistas destacados como Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, Ryan Castro, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Maná.

La cantante colombiana será la estrella al cantara "Dai Dai" la canción oficial del Mundial 2026, en dueto con Burna Boy. Antes del inicio del partido México vs Sudáfrica, Alejandro Fernandez interpretará el himno nacional mexicano y Tyla el sudafricano.

¿Dónde ver la transmisión del Mundial 2026 en vivo gratis?

TV Azteca transmitirá totalmente EN VIVO y Gratis el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Podrás ver la ceremonia de apertura y el juego a través del Canal 7 de televisión abierta, al igual que en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y totalmente gratis.