Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX EN VIVO: Madres buscadoras ya están en Tlalpan y aficionados madrugan para ir al estadio; últimas noticias de la inauguración del Mundial 2026 hoy 11 de junio
Conoce las últimas noticias EN VIVO sobre todo lo que pasa en CDMX hoy 11 de junio durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026; checa el pronóstico del clima, manifestaciones y cierres viales
¡Termina la cuenta regresiva! La capital mexicana se convierte en el centro de atención ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más esperado de este año, pero ¿qué pasa en la CDMX este jueves 11 de junio 2026?
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre el clima, cierres viales y rutas de transporte para llegar al Estadio Ciudad de México; conoce las rutas alternas y el servicio de cada medio de transporte.
¿A qué hora inician las marchas en CDMX el jueves 11 de junio?
Para este jueves 11 de junio 2026 se esperan varias marchas masivas en la zona centro de la capital del país, afectando las vialidades principales que llevan al Estadio Ciudad de México, pero ¿a qué hora comienzan las protestas?
Se espera que los diferentes contingentes comiencen a reunirse alrededor de las 8:00 horas en diferentes puntos de la CDMX. Las protestas planean llegar al Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas, tiempo en el que inicia el partido México vs. Sudáfrica.
Estos son los puntos clave desde donde saldrá cada contingente:
- Madres buscadoras: Desde Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario
- Trabajadores del Poder Judicial: Insurgentes Sur a la altura del Metrobús de Perisur
- CNTE: Partirán de la estación Tasqueña del Metro CDMX
- Pensionados de CFE y Pemex: Hospital Central de Petróleos Mexicanos
- Campesinos: Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte
- Transportistas: Glorieta de Vaqueritos
- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: Avenida Santa Úrsula
- Trabajadores de la salud: Avenida del Imán
No te pierdas: Mapa de marchas para este jueves 11 de junio: Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX
¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?
¡Qué no se te pase! La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, con la participación de artistas destacados como Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, Ryan Castro, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Maná.
La cantante colombiana será la estrella al cantara "Dai Dai" la canción oficial del Mundial 2026, en dueto con Burna Boy. Antes del inicio del partido México vs Sudáfrica, Alejandro Fernandez interpretará el himno nacional mexicano y Tyla el sudafricano.
¿Dónde ver la transmisión del Mundial 2026 en vivo gratis?
TV Azteca transmitirá totalmente EN VIVO y Gratis el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Podrás ver la ceremonia de apertura y el juego a través del Canal 7 de televisión abierta, al igual que en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y totalmente gratis.
EN VIVO Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX: Todo sobre la inauguración este 11 de junio
Marcha CNTE se concentra en la Calzada de Tlalpan y Las Torres
Integrantes de la CNTE salieron del Metro Tasqueña; se concentran sobre la Calzada de Tlalpan y Las Torres.
#AlertaVial | Los integrantes de la #CNTE que salen del Metro Taxqueña están cruzando Tlalpan por el puente del Tren Ligero Las Torres.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Por lo pronto se están concentrando sobre la Calzada de Tlalpan y Las Torres.https://t.co/3Nqhn4nWx9 pic.twitter.com/tKiynNheE7
Jueces y magistrados se reúnen en Periférico Sur para iniciar las protestas
Un contingente de 30 personas, pertenecientes a jueces y magistrados se reúnen en las calles de Periférico Sur para iniciar una caminata rumbo al Estadio Ciudad de México.
#AlertaVial | Un contingente de 30 personas pertenecientes a jueces y magistrados se reúne en Periférico Sur para iniciar una caminata hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. https://t.co/4tu3UCdXBT pic.twitter.com/TIIUlAY86w— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Impiden avance de madres buscadoras al Estadio Ciudad de México
El colectivo de madres buscadoras, que se manifiestan en Tlalpan, pretende avanzar rumbo al Estadio Ciudad de México; sin embargo, son bloqueadas por un grupo de personas con chalecos blancos.
Integrantes de la CNTE buscan acercarse al Estadio Ciudad de México
Integrantes de la CNTE llegaron al cruce de la Calzada Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo. En "operación hormiga", algunos ingresaron al Metro CDMX para lograr acercarse a las instalaciones del Estadio Ciudad de México.
#AlertaVial | Integrantes de la #CNTE llegan al cruce de la Calzada de Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
En operación hormiga ingresaron al Metro CDMX para acercarse a la zona del Estadio Ciudad de México.
Vía: @isidrocorro https://t.co/3Nqhn4nWx9 pic.twitter.com/6b7aDVYPrx
Opera servicio especial del Metrobús CDMX para llegar al Estadio Ciudad de México
Estas son las rutas especiales del Metrobús CDMX para llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para disfrutar de la inauguración del Mundial 2026:
- AICM - Palacio de los Deportes; para transferencia directa a través del Trolebús.
- Cañaverales - Gran Terraza Acoxpa
Los servicios especiales de @MetrobusCDMX para conexión con el Estadio Ciudad de México 🏟️ ya se encuentran en operación:— Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 11, 2026
⚽ AICM - Palacio de los Deportes (para transferencia directa a través de Trolebús @STECDMX)
⚽ Cañaverales - Gran Terraza Acoxpa pic.twitter.com/jGGnO9t4P6
Calles para acceder al Fan Fest 2026 en el Zócalo CDMX
El acceso al Fan Fest 2026 en el Zócalo CDMX abre sus puertas para las y los aficionados que deseen ver el partido de apertura entre México vs. Sudáfrica, pero ¿por dónde puedo entrar?
Para acceder al Fan Festo, puedes hacerlo por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.
¿Qué estación del Tren Ligero me deja en el Estadio Ciudad de México?
El Tren Ligero ofrece servicio con normalidad desde Xochimilco a Tasqueña sin realizar paradas en la estación Estadio Azteca.
La Terminal Tasqueña únicamente cuenta con servicio directo a la estación Estadio Azteca.
Cierran estaciones del Metro CDMX por manifestaciones de este jueves
El Metro CDMX anunció el cierre de varias estaciones debido a las protestas masivas de este jueves; te compartimos estaciones afectadas:
- San Antonio Abad, Línea 2
- Viaducto, Línea 2
- Xola, Línea 2
- Universidad, Línea 3
- Pino Suárez, Línea 1
- Hidalgo, Línea 2 y Línea 3
- Bellas Artes, Línea 2
- Allende, Línea 2
- Zócalo/Tenochtitlán, Línea 2
Les informo que, debido a manifestaciones al exterior, se cierran las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Xola de la Línea 2, así como Universidad de la Línea 3 del @MetroCDMX al público usuario.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026
Asimismo, permanecen cerradas las estaciones Pino Suárez de la Línea 1; Hidalgo,…
Madres buscadoras comienzan a reunirse en Calzada de Tlalpan
Con lonas y gritos que exigen justicia, decenas de madres buscadoras, en compañía de estudiantes de la UEM y grupos de comunidades indígenas de Chiapas, comienzan a reunirse en la Calzada de Tlalpan.
#AlertaVial | Madres buscan paso en Tlalpan— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
En Calzada de Tlalpan, a la altura de Textitlán, se registra la presencia de colectivos de madres buscadoras acompañadas por estudiantes y comunidades indígenas.
La movilización forma parte de las protestas que avanzan en la zona,… pic.twitter.com/KHTZFMyL68
Aficionados madrugan para asistir a la inauguración del Mundial 2026
Decenas de aficionados madrugaron para llegar al partido inaugural del Mundial 2026; familias completas recorren kilómetros desde Interlomas para no perderse el enfrentamiento entre México vs. Sudáfrica.
Afición madruga por el Mundial— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
La pasión por el futbol se hizo presente desde temprano: decenas de aficionados madrugaron para llegar al partido inaugural de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Familias completas, como la de Guillermo, recorrieron kilómetros desde Interlomas… pic.twitter.com/NNJYZ5pUqO
Movilización del equipo antimotines en Calzada de Tlalpan y División del Norte
Se registra una importante movilización de policías con equipo antimotines en calles de la Calzada de Tlalpan y División del Norte tras las posibles protestas de este jueves.
La presencia de elementos de seguridad intensifica el caos vial en la zona.
#AlertaVial | Fuerte operativo en Tlalpan— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Se registra una importante movilización de policías con equipo antimotines en Calzada de Tlalpan y División del Norte.
La presencia de elementos de seguridad intensifica el caos vial en la zona, ante posibles movilizaciones durante el… pic.twitter.com/PY98AwlY3s
Viajan desde San Diego para disfrutar de la inauguración del Mundial 2026
Enrique, su esposa volaron desde San Diego, Estados Unidos, para asistir al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México; asistirán al evento en compañía de sus padres.
¡Lo esperaron por años!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Enrique y su esposa viajaron desde San Diego a la Ciudad de México para ver el partido inaugural de La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Vía: @jessiemozar #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/bXpuIiSPnN
Se esperan alrededor de 7 manifestaciones al sur de la CDMX
A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, se esperan alrededor de siete marchas al sur de la ciudad de México por diferentes contingentes.
Madres buscadoras, campesinos, transportistas y trabajadores de la salud, entre otros, partirán desde distintos puntos de la capital.
La marcha de la CNTE se realizará en el Ángel de la Independencia.
#AlertaVial | Prepárate: habrá marchas— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Este jueves se esperan al menos siete manifestaciones en el sur de la CDMX. Madres buscadoras, transportistas, campesinos y trabajadores de distintos sectores partirán desde varios puntos, generando posibles afectaciones viales.… pic.twitter.com/mLaYuO5cqZ
AICM advierte presencia de manifestantes en terminales
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advierte posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales; piden llegar con anticipación.
Como medida de seguridad, solo se le permitirá el ingreso a los pasajeros, por lo que deberán mostrar su pase de abordar antes de entrar.
#AICMinforma:— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 11, 2026
Para el día de hoy se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales, por lo cual te sugerimos llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.
Como medida de seguridad, solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de…
Aficionados se preparan para el partido inaugural del Mundial 2026
Decenas de aficionados comienzan a llegar al esquema Park & Ride para completar su trayecto rumbo al Estadio Ciudad de México; preparan sus gargantas al ritmo de Cielito Lindo.
¡Ay, ay, ay, ay…canta y no llores! 🪇— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Así preparan las gargantas los aficionados de la selección mexicana previo al partido inaugural de La Copa Mundial de la FIFA 2026™
En una de las sedes del esquema Park & Ride, los aficionados estacionarán su automóvil en espacios… pic.twitter.com/sysb2oFFno
Personal de obras de la CDMX coloca dovelas de concreto en Calzada de Tlalpan
Personal de Obras de la Ciudad de México colocó dovelas de concreto en la Calzada de Tlalpan, endureciendo los cierres viales de la zona.
La medida se debe a las protestas previstas de este jueves; se espera caos vehicular desde temprana hora.
#AlertaVial | Refuerzan bloqueos en Tlalpan— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
Personal de Obras de la CDMX colocó dovelas de concreto en Calzada de Tlalpan rumbo al sur, endureciendo los cierres viales en la zona.
La medida se da ante las movilizaciones previstas, lo que intensifica el caos vehicular desde… pic.twitter.com/BPwSytEpNy
Comienza la llegada de aficionados al Estadio Ciudad de México
Decenas de aficionados comienza a llegar a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para disfrutar de la inauguración del Mundial 2026 y del partido inaugural México vs. Sudáfrica.
#AlertaVial | Arranca la fiesta mundialista— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026
La emoción de La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se vive en la CDMX.
Aficionados comienzan a llegar al Estadio Ciudad de México desde temprano, llenando las calles de color y entusiasmo.
Todo listo para la inauguración de la… pic.twitter.com/MwnvA0nTEu
Integrantes de la CNTE se preparan para la megamarcha de este jueves
Integrantes de la CNTE confirmaron que continuarán con las protestas debido a que no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades durante su reunión de ayer.
Se reunirán a las 8 de la mañana para comenzar con las protestas en el Estadio Ciudad de México; las vialidades podrían afectarse desde horas antes.
Pronóstico del clima para el México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ya lanzó su pronóstico sobre las condiciones climáticas para este jueves 11 de junio. Justo para la hora del partido inaugural del Mundial 2026 se prevé un cielo medio nublado y lluvias ligeras. Sin embargo, las precipitaciones se podrían volver intensas a lo largo de la tarde por el temporal de lluvias que afecta a la capital mexicana esta semana.
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Calles cerradas por las marchas en CDMX este 11 de junio 2026
Diferentes contingentes tomarán las calles de la Ciudad de México desde las primeras horas de este jueves 11 de junio, afectando las principales vialidades de la capital del país.
Te compartimos las calles afectadas por las protestas:
- Insurgentes Sur
- Periférico Sur
- Calzada de Tlalpan
- Avenida del Imán
- Avenida Santa Úrsula
- Glorieta de Vaqueritos
¿En dónde no hay clases por la inauguración del Mundial 2026?
¡Dan día libre! Algunas regiones de México anunciaron la suspensión de clases para este jueves 11 de junio 2026 debido a la inauguración del Mundial 2026; te compartimos la lista oficial:
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Veracruz
⚽📚 ¡Atención, comunidad educativa!— SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) June 10, 2026
Este jueves 11 de junio se suspenden las clases en todos los niveles educativos, públicos y privados del estado, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las actividades se reanudarán el viernes 12. pic.twitter.com/TTn6pmtenU
En Coahuila se anunció que las primarias y secundarias del estado de terminarían las clases al mediodía para que los alumnos puedan disfrutar del México vs Sudáfrica.
¿Cierran los bancos en CDMX por la inauguración del Mundial 2026?
La Asociación de Bancos en México reveló que las instituciones financieras en la CDMX operarán con normalidad este jueves 11 de junio 2026, por lo que NO habrá suspensión de actividades durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo y el partido México vs Sudáfrica.
Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.— Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 9, 2026
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