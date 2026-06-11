Atención aficionados: Estas son las mejores rutas para llegar el Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Nuevas rutas? Miles de aficionados nacionales y extranjeros se preparan para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey, sin embargo, llegar al Estadio Monterrey requerida una buena planeación debido a los cierres viales, restricciones vehiculares, además de operativos especiales, implementados para los partidos; aquí te decimos la ruta más rápida.

La sede regiomontana albergará cuatro encuentros mundialistas los días 14, 20, 24, 29 de junio, por lo que las autoridades ya activaron un amplio plan de movilidad para facilitar el traslado de los asistentes.

¿Rutas bloqueadas? Calles cerradas durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey

El municipio de Guadalupe informó que el llamado Polígono FIFA comenzará a restringir la circulación 12 horas antes de cada encuentro y permanecerá cerrado hasta seis horas después de finalizar el partido; las principales vialidades afectadas serán:



Avenida Pablo Livas



Avenida Eloy Cavazos



Avenida Las Torres.

Además, habrá acceso restringidos en las colonias Alameda de La Hacienda, La Hacienda, La Quinta y Tolteca. Las autoridades también solicitaron a transportistas evitar la circulación de unidades de carga pesada durante las horas previas a los encuentros para reducir la alteración vehicular.

¿Cómo moverte por Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 26™️? 🏆⚽️



Te dejamos algunas recomendaciones para que tu visita a nuestra sede mundialista sea la mejor.🤩 pic.twitter.com/GP9c8Yx8GD — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) June 11, 2026

¿Cuál es la forma más económica de llegar al Estadio Monterrey?

La alternativa más accesible es utilizar Metrorrey La Línea 1 (línea amarilla) conecta con la estación Exposición ubicada en Guadalupe, desde donde los aficionados podrán caminar por el Corredor Verde Zaragoza o utilizar rutas complementarias de TransMetro.

El costo del viaje es de 10.20 pesos utilizando la tarjeta Me Muevo o la aplicación UrbanI. Asimismo la tarifa integrada que permite combinar Metro, Ecovía y TransMetro tiene un costo de 15 pesos, siempre que el transbordo se realice dentro de las tres horas posteriores al primer acceso.

¿Habrá transporte gratuito para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León habilitó cuatro rutas especiales gratuitas, estas conexiones se operan desde:



Zona hotelera



Aeropuerto Internacional de Monterrey



San Pedro Garza García



Expo Guadalupe y Parque Fundidora.



Los autobuses saldrán cada 15 minutos y podrán monitorearse en tiempo real mediante la aplicación MuevoLeón.

¿Puedes llegar en auto al Estadio Monterrey?

Para aquellos que prefiera conducir, se habilitó el sistema oficial “Park & Ride” con ocho estacionamientos distribuidos en distintos puntos del Área Metropolitana. Los costos son:



Estacionamiento: 360 pesos



Transporte redondo: 500 pesos



Paquete completo: 860 pesos.



Es importante considerar que ningún vehículo particular tendrá acceso directo al perímetro inmediato al Estadio Monterrey durante los operativos. Las autoridades recomiendan utilizar transporte público o las rutas gratuitas, además de llegar con varias horas de anticipación y adquirir previamente la tarjeta Me Muevo.

Con miles de visitantes esperados en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, planear tus rutas de traslado será tan importante como conseguir un boleto para el partido.

