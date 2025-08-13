Corte de agua en Ciudad Madero y Tampico: más de 110 colonias afectadas a partir del 14 de agosto

¡A sacar las cubetas! La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona conurbada de Tamaulipas informó que a partir del jueves 14 de agosto se realizará un corte en el suministro de agua potable afectando diversas colonias de Ciudad Madero y Tampico.

Esto se debe a trabajos de renovación en el sistema de válvulas, por lo que se estima que el servicio se restablezca de manera paulatina tras un lapso de 48 horas.

¿Cuándo regresa el suministro de agua en Ciudad Madero y Tampico?

Como parte de las obras en la Planta de Rebombeo Obrera, los trabajos buscan modernizar la infraestructura hidráulica, con el fin de que los tanques y equipos de bombeo puedan operar de manera independiente.

Por ello, el corte de agua está programado a iniciar este jueves 14 de agosto a las 8:00 de la mañana y se prevé que el suministro se restablezca hasta la mañana del sábado 16 de agosto.

Pese a esto, es posible que en algunas zonas, sobre todo las más altas o alejadas de la red principal, el agua tarde un poco más en llegar con buena presión.

|Facebook: Comapa Sur

119 colonias afectadas por el corte de agua en Ciudad Madero y Tampico

En total, más de 100 colonias estarán sin suministro durante el periodo de trabajos. Entre las más reconocidas se encuentran:



1ro de Mayo

Asunción Ávalos

Árbol Grande

Esfuerzo Nacional

Felipe Carrillo Puerto

Francisco I. Madero

San Juan Bosco

Santo Niño

Telegrafistas

Unidad Nacional

Ampliación Los Pinos

Fovissste Blanco

La lista completa puede consultarse en la página oficial de Comapa Sur, donde se publican actualizaciones y avisos sobre la evolución de los trabajos.

Cómo solicitar una pipa de agua gratis en Tampico y Ciudad Madero

Durante los cortes programados, Comapa Sur pone a disposición de la población un servicio de distribución de agua a través de pipas.

Para solicitarlo, debes comunicarte a la línea de atención: 833 4730029 y al 073, en donde serán atendidas las solicitudes en un lapso de 24 horas.

Es importante solicitar el servicio con anticipación, ya que la demanda suele incrementarse en estos días y las pipas siguen una ruta establecida.

La institución reiteró que estos trabajos forman parte de un plan de modernización, por lo que pidió a la ciudadanía su comprensión ante las molestias temporales e invitó a tomar precauciones.

