ONU estima en 100 mil mdd los daños por terremoto de Turquía

El costo de los daños causados por el terremoto en Turquía excederá los 100 mil millones de dólares (mdd), de acuerdo con el Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Louisa Vinton, titular del Programa de la ONU, explicó que la estimación económica de afectaciones por la catástrofe aún está en fase de evaluación, pero “ya está claro que sólo los daños costarán más de 100 mil millones de dólares”, mencionó en una conferencia de prensa este martes 7 de marzo.

#VIDEO | Nuevas imágenes de los #terremotos en #Turquía y #Siria.



El #sismo de 7.7 sacudió la frontera de ambos países; luego, un nuevo movimiento de 7.6 terminó por devastarlos.



Así se vivió. pic.twitter.com/wLJNVxsMym — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

Cabe recordar que el terremoto, ocurrido el 6 de febrero pasado, cobró la vida de más de 52 mil personas en Turquía y Siria, países más afectados por el movimiento telúrico. La mayoría de ellos resultaron aplastados o enterrados entre los escombros, debido a que el fenómeno ocurrió durante la madrugada.

La titular del programa de la ONU aseveró que el 16 de marzo próximo tendrá lugar una conferencia de donantes en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de dicho país.

Previamente, el Banco Mundial había estimado en 32.4 mil millones de dólares la cantidad de daños ocurridos en Turquía.

¿Cuántas personas han sido afectadas por el terremoto de Turquía?

Louisa Vinton agregó que el número de personas desplazadas debido al terremoto de Turquía son de 2.7 millones, es decir, alrededor del 20 por ciento de la población de la región.

Destacó que el número de edificios dañados es de 214 mil, los cuales contienen más de 600 mil departamentos y oficinas independientes.

¿Cuántos niños han sido desplazados por el terremoto en Turquía?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) aseguró que más de 850 mil niños han sido desplazados en el sur de Turquía y Siria debido al terremoto de hace poco más de un mes.

"The needs are huge and continued support is vital."



One month on from the catastrophic earthquakes in southern Türkiye and Syria, @AdeleKhodr and @AfshanKhan_ reflect on our work for children including water, winter clothes and psychosocial support.https://t.co/laa90K9nwX — UNICEF (@UNICEF) March 6, 2023

El organismo internacional busca ayudar a las familias y a los menores con apoyo psicosocial, con regreso a la educación lo más pronto posible y proveyéndolos con algo de estabilidad “a pesar del caos”, mencionó Afshan Khan, director regional de Unicef para Europa y Asia Central en un comunicado.

