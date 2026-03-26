“Lo jalaba y él no se movía": Hablan sobrevivientes del accidente del avión militar en Colombia

El accidente de un avión Hércules del ejército de Colombia que dejó a 69 muertos y 57 heridos dejó huellas indelebles en la memoria de los sobrevivientes, tal es el caso del soldado Mauricio Padilla.

La aeronave, un Hércules C-130, se desplomó poco después de partir de Puerto Leguizamo, el lunes 23 de marzo de 2026. Pocos instantes después de lo sucedido, varios residentes locales acudieron a ayudar a los pasajeros.

"Mi compañero no se movía": El desgarrador relato del soldado Mauricio Padilla tras el accidente

El soldado profesional Mauricio Padilla Ríos, sobreviviente del accidente aéreo, intentó ordenar los recuerdos desde su cama de hospital. Quedó atrapado entre la estructura destrozada de la aeronave, rodeado de compañeros heridos.

Añadió que una varilla de un asiento del avión lo aprisionó, después de que el avión dio varias vueltas. Destacó que luchó para poder liberarse de los cinturones de seguridad.

Padilla buscó a su “lanza”, expresión colombiana para referirse a su compañero de armas. Lo jaló con desesperación, pero no obtuvo respuesta.

“El compañero mío, lanza mío, no se movía bien, yo digo que sí murió ahí mismo porque yo lo jalaba y él no se movía, yo le decía a Blanco 'por aquí está la puerta' y él no se movía, no se movió”, contó el soldado.

Héroes en el caos: El soldado Óscar Pineda y el rescate de sus compañeros entre las llamas

Cuando finalmente salió, las llamas devoraron el avión. El metal ardiente le quemó la mano derecha en su escape. “La mayoría que iba activa junto conmigo no sobrevivieron”, afirmó.

Otro soldado, Óscar Eduardo Pineda, contó que sus piernas estaban atrapadas tras el accidente. Tras ello, pudo apoyar a algunos de sus compañeros atrapados.

“Cuando vi una luz, encontré a muchos soldados pidiendo ayuda. Logré rescatar a unas seis o siete personas, soldados que pedían auxilio. Les indiqué la salida”, mencionó.

La noche del 25 de marzo, las autoridades colombianas realizaron un homenaje en el Monumento de los Héroes Caídos en Bogotá, en honor a las 69 víctimas del desplome.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, visitó a los soldados heridos en un hospital militar en la capital colombiana.

