¿Cuántos misiles tienen? Estados Unidos revela el verdadero arsenal de Irán

A prácticamente un mes del inicio de la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel en contra de Irán, nuevos reportes de inteligencia revelan un dato que cambia el panorama del conflicto en Medio Oriente: solo se ha confirmado la destrucción de aproximadamente un tercio del arsenal de misiles de Irán.

La información, difundida por fuentes familiarizadas con evaluaciones de inteligencia y publicada por la agencia Reuters, apunta a que el poder militar de Irán sigue siendo significativo, a pesar de los intensos bombardeos.

¿Qué se sabe realmente sobre los misiles de Irán?

De acuerdo con las fuentes citadas, solamente una tercera parte del arsenal podría haber sido dañado, destruido parcialmente o enterrado en instalaciones subterráneas, como túneles y búnkeres.

Sin embargo, el resto del armamento permanece sin una evaluación clara, lo que deja abierta la posibilidad de que Teherán conserve una capacidad operativa relevante. Además, evaluaciones similares indican que solo una parte de los drones iraníes ha sido neutralizada, lo que mantiene activa otra amenaza clave en el conflicto.

Misiles iraníes se exhiben en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán|Majid Asgaripour

¿Por qué es clave el arsenal de misiles de Irán?

El arsenal de misiles de Irán es considerado uno de los pilares de su estrategia militar. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, estos sistemas permiten a Teherán proyectar poder en la región sin depender exclusivamente de fuerzas tradicionales.

Esto cobra especial importancia en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio mundial del petróleo.

¿Qué dicen las autoridades estadounidenses?

El presidente Donald Trump aseguró recientemente que a Irán le quedan “muy pocos cohetes”, aunque reconoció el riesgo que representan incluso pequeñas cantidades de misiles: “Interceptar el 99% no es suficiente si el 1% puede impactar un objetivo crítico”, agregó durante una reunión oficial.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó que su operación militar ha alcanzado más de 10 mil objetivos, incluyendo infraestructura clave y gran parte de la flota naval iraní.

¿Qué implica esto para el conflicto en Medio Oriente?

Expertos advierten que, aunque debilitado, Irán aún mantiene capacidad de respuesta, especialmente si logra recuperar o reactivar misiles almacenados bajo tierra. Además, el conflicto podría escalar si se decide reforzar la presencia militar en la región, particularmente en zonas sensibles como el Golfo Pérsico. La guerra entra en una fase incierta, con un arsenal parcialmente intacto.