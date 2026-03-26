Así fue la eutanasia de Noelia Castillo; cronología de la batalla legal en Barcelona

Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años de edad, murió hoy 26 de marzo de 2026, después de que solicitó y los médicos le aplicaron la eutanasia, tras 20 largos meses de una batalla legal. No obstante, el caso data de varios problemas desde un inicio.

La joven estaba en un centro tutelar del gobierno español, después de sufrir la separación de sus padres. Bajo el cuidado del Estado, ella sufrió una agresión sexual múltiple.

De la agresión sexual a la discapacidad: Los 20 meses de lucha que dividieron a España

El 4 de octubre de 2022, Noelia intentó quitarse la vida al arrojarse de un quinto piso, días después de haber sido atacada sexualmente por tres jóvenes.

Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia en España.



Tras dos años de litigio, la joven barcelonesa de 25 años, quien padecía paraplejia, ejercerá este jueves su derecho a una muerte digna.



Su proceso, iniciado en abril de 2024, se vio interrumpido por recursos legales de su… pic.twitter.com/WOL4U8LX9S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

La caída le causó paraplejía, lo que significa parálisis en la parte inferior del cuerpo, es decir, en las piernas, por lo que debía moverse en silla de ruedas o muletas.

Previo a su intento de suicidio, la fundación Abogados Cristianos alega que Noelia Castillo tenía 67% de discapacidad por enfermedad mental. Tras sus lesiones, su discapacidad aumentó un 75%. El padre solicitó la ayuda de dichos abogados, quienes señalan que esa es evidencia de que “el problema de fondo es psiquiátrico”.

La joven aseguró que estuvo internada dos veces en centros psiquiátricos y que en varias ocasiones intentó atentar contra su vida.

El 10 abril de 2024, Noelia Castillo inició el procedimiento para realizar la eutanasia y se la programaron para agosto de 2024. No obstante, por insistencia de su padre, la fundación Abogados Cristianos inició un proceso legal para tratar de impedirlo el 18 de julio de 2024.

Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/5eqTbJv6iF — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

Tras varios meses, retrasaron la aplicación de la eutanasia y pedían el derecho de los familiares de oponerse a la muerte digna de la joven.

El caso incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual rechazó medidas cautelares en marzo de este año.

Este jueves 26 de marzo, a tres horas antes de la realización de la eutanasia, un juzgado de Barcelona rechazó por tercera ocasión la petición del procedimiento y otorgar cuidados psicológicos y psiquiátricos a Noelia Castillo, El mismo tribunal mantiene una investigación abierta contra el abogado y el médico que evaluaron la solicitud de la joven.

"Sin tratamiento hay abandono": La dura reacción de Abogados Cristianos ante el fallecimiento

La fundación Abogados Cristianos criticó la aplicación de la eutanasia y pide que sea necesario establecer protocolos que brinden tratamientos psicológicos y psiquiátricos antes de autorizarla. “Sin tratamiento, no hay decisión libre: hay abandono”, mencionó la organización.

El grupo de letrados pide que “antes de ofrecer la muerte, debe garantizar que ha ofrecido todas las alternativas de vida. En un caso de enfermedad mental, (el Estado) debería estar invirtiendo en los tratamientos más avanzados en psiquiatría y en la recuperación de la paciente, no en destinar recursos y esfuerzos a ejecutar la eutanasia”.

"Deseaba morir sola": El último adiós de Noelia y el rechazo a la petición de su madre

Yolanda, madre de Noelia, le solicitó a su hija estar presente al momento de recibir la eutanasia, pero la joven no se lo permitió, ya que deseaba morir sola.