No fue eutanasia, sino suicidio asistido: Acusan abogados del padre de Noelia Castillo

Después de que Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años, recibiera la eutanasia en España, la fundación Abogados Cristianos pidió que no se repita el caso, ya que considera que no se aplicaron los protocolos adecuados ni recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico adecuado.

La originaria de Barcelona, quien sufrió al menos tres agresiones sexuales y trató de quitarse la vida, murió este 26 de marzo de 2026, cuando los médicos le aplicaron la muerte digna.

Los argumentos de la fundación Abogados Cristianos contra el sistema sanitario

José María Fernández, integrante de la fundación Abogados Cristianos, que dio la batalla legal para evitar el fallecimiento de Noelia Castillo, culpó al sistema de salud de España de no brindar una adecuada atención y, en su lugar, sólo le brindaron la muerte.

“Ha habido un fracaso del sistema sanitario de este país, que una muchacha que evidentemente tiene muchos problemas, que ha tenido una vida muy dura que todos lamentamos. Lo único que se le ha podido finalmente por parte de los sistemas sanitarios dar ha sido la muerte”, declaró a la salida del hospital.

🔴El letrado de Abogados Cristianos, José María Fernández, ha atendido a los medios en la puerta del hospital de la eutanasia de Noelia. pic.twitter.com/qwX53nMKs2 — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

¿Hubo fallos en el protocolo? La denuncia por falta de tratamiento psiquiátrico

Reiteró que el sistema sanitario no le brindó terapias psicológicas ni psiquiátricas y en lugar de eso ha tenido acceso a la eutanasia. “Lo sentimos mucho profundamente y esperamos que este caso al menos sirva para que no se vuelva a producir en el futuro y que no haya más Noelias”, recalcó.

La defensa legal solicitada por el padre de Noelia Castillo Ramos y llevada por la Fundación Abogados Cristianos estaba basada en dos puntos principales: la joven tenía problemas de salud mental que la volvían incapaz de tomar esta decisión, ya que en varias ocasiones se intentó quitar la vida.

Diferencias legales: ¿Por qué la defensa habla de suicidio asistido y no de eutanasia?

Además, alegaban que faltaban pruebas objetivas sobre el padecimiento de la paciente, en este caso, una paraplejía, ya que José María Fernández explicó que la ley contempla que debe realizarse un “contexto eutanásico”, lo que no existió en este caso.

“No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”, sentenció el letrado.

El impacto de la muerte de Noelia Castillo en el debate político español

Horas antes, Abogados Cristianos confirmó la muerte de Noelia Castillo. “Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia”, publicó la fundación en sus redes sociales. Lamentaron el fallecimiento y resaltaron que el caso “evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables”.

Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/5eqTbJv6iF — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

La organización pidió a los políticos de España que la historia de Noelia Castillo sirva para impulsar “cambios urgentes y evitar que algo así vuelva a ocurrir”.