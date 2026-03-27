Trump da 10 días a Irán y Estados Unidos pausa ataques a plantas energéticas: ultimátum por Ormuz escala tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dará una prórroga hasta el 6 de abril a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio energético en en el mundo y el Medio Oriente; la decisión incluye la suspensión temporal de ataques contra instalaciones energéticas iraníes por un periodo de 10 días.

El anuncio se da en medio de un conflicto que lleva casi cuatro semanas y que ha elevado la tensión entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente. Trump aseguró que las conversaciones con Teherán "van muy bien", aunque advirtió que la presión podría aumentar si no se alcanza un acuerdo.

La medida fue comunicada a través de redes sociales y durante una reunión en la Casa Blanca, donde el mandatario explicó que la pausa responde a una solicitud del propio gobierno iraní.

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¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el transporte de petróleo y gas natural en el Medio Oriente. Su bloqueo ha provocado afectaciones en los mercados internacionales, con incrementos en los precios del crudo y otros insumos energéticos.

Durante las últimas semanas, el conflicto ha impactado el comercio global; el aumento en los precios del petróleo y del gas ha generado efectos en distintas industrias, incluyendo la producción de alimentos por el encarecimiento de fertilizantes.

La postura de Estados Unidos e Irán

Trump señaló que Estados Unidos podría intensificar las acciones si Irán no cumple con las condiciones planteadas, entre ellas la reapertura del estrecho y cambios en su programa nuclear. Incluso mencionó que el control del petróleo iraní es una opción dentro de las decisiones que podría tomar su gobierno.

"A petición del Gobierno iraní, suspendo el período de destrucción de la central eléctrica durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00, hora del este", dijo Trump en la publicación.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de los medios de comunicación que difunden noticias falsas y otros, van muy bien", dijo.

Por su parte, autoridades de Irán han indicado que las propuestas presentadas por Estados Unidos no han sido aceptadas en su totalidad; sin embargo, también señalaron que el diálogo no está cerrado.

Un conflicto que mantiene la tensión en Medio Oriente

Mientras continúan las negociaciones, Irán ha mantenido acciones en la región, incluyendo ataques en zonas vinculadas al conflicto; esto ha incrementado la tensión en el Medio Oriente y mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de las conversaciones.