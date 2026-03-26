Eutanasia Noelia Castillo Ramos en Barcelona: qué se sabe de los agresores tras los ataques que cambiaron su vida

Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años en Barcelona, murió este 26 de marzo de 2026 tras recibir eutanasia autorizada por instancias médicas y judiciales en España; su caso generó atención internacional no solo por la decisión final, sino por los hechos previos que marcaron su vida desde 2022.

Los hechos que marcaron la vida de Noelia Castillo Ramos antes de su eutanasia

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos fue avalada tras un proceso legal prolongado por meses, pese a los intentos de su familia por detenerla. La joven vivía con una lesión medular irreversible que derivó en paraplejía, condición que le impedía moverse de la cintura hacia abajo y le provocaba dolor constante.

El origen de su condición se remonta al 4 de octubre de 2022: Días antes, Noelia Castillo Ramos fue víctima de una agresión sexual múltiple por parte de tres personas.

Posteriormente, intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso; sobrevivió, pero con secuelas permanentes que marcaron el resto de su vida y la llevaron a solicitar la eutanasia.

"A ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza", reconoció la joven en el programa "Y ahora Sonsoles", del canal Antena 3

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¿Qué se sabe de los agresores que marcaron la vida de Noelia Castillo Ramos?

Antes de llegar a la eutanasia, Noelia Castillo Ramos relató una serie de hechos que, con el tiempo, marcaron un deterioro progresivo en su vida personal y emocional.

El primer abuso ocurrió dentro de una relación cercana; según explicó, su entonces pareja aprovechó un momento en el que ella estaba dormida para atacarla. Este episodio, dijo, fue uno de los primeros que afectaron su entorno personal y su forma de relacionarse.

“Los últimos años no me han ido muy bien en la vida. Tampoco me he juntado con muy buenas personas. Consumí estupefacientes y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida", agregó Noelia Castillo en entrevista.

Tiempo después, vivió una segunda situación en una discoteca; en ese lugar, dos personas intentaron acercarse con la misma intención. Aunque ese hecho no llegó a concretarse, Noelia señaló que reforzó una sensación de vulnerabilidad que ya venía arrastrando.

El tercer caso fue el más grave y ocurrió pocos días antes del 4 de octubre de 2022. De acuerdo con su propio testimonio, tres personas estuvieron involucradas en ese episodio de abuso; tras lo ocurrido, Noelia Castillo Ramos intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso.

Ella es Noelia. Su historia ha dado un giro en las últimas horas tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre su petición de eutanasia.



La joven ha dado su primera entrevista en @YAhoraSonsoles y ha explicado sus motivos.



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Uno de los puntos que ha generado mayor atención tras la eutanasia de Noelia Castillo Ramos es la situación de los responsables de los hechos ocurridos en 2022.

De acuerdo con lo que ella misma declaró, no se inició un proceso legal contra las personas involucradas; en la entrevista, confirmó que no presentó denuncia.

"¿Eso lo denunciaste?", se le preguntó.

"No, porque fue tres o cuatro días antes de tirarme por el balcón", detalló Noelia Castillo Ramos .