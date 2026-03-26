¿Ya le aplicaron la eutanasia? Esto se sabe de la muerte de Noelia Castillo Ramos en España

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, una joven de Barcelona, España, de 25 años,ha decidido terminar con su vida por medio de la eutanasia HOY. ¿Qué se sabe hasta ahora de su muerte?

Según medios locales, el protocolo médico ya se puso en marcha en un centro sanitario de Cataluña, marcando el fin de una vida atravesada por la tragedia y una lucha judicial que llegó hasta las instancias europeas.

Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia en España.



Tras dos años de litigio, la joven barcelonesa de 25 años, quien padecía paraplejia, ejercerá este jueves su derecho a una muerte digna.



Su proceso, iniciado en abril de 2024, se vio interrumpido por recursos legales de su… pic.twitter.com/WOL4U8LX9S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Aplican eutanasia a Noelia Castillo en España

De acuerdo con los reportes de medios como Antena 3 y la periodista Bea Osa, el proceso de eutanasia comenzó oficialmente a las 17:30 horas (tiempo de España). Por decisión de la propia Noelia, ninguno de sus familiares o amigos pudo quedarse en la habitación para acompañarla en sus últimos minutos.

El personal médico pidió a los familiares que se trasladaran a una sala de espera distinta mientras se realizaban los preparativos finales para que la joven pudiera descansar.

¿A qué hora le aplicarán la eutanasia a Noelia Castillo?

Para que dimensiones los tiempos, debido a la diferencia horaria con el país europeo, el proceso inició cuando en la Ciudad de México eran las 10:30 de la mañana.

En este momento, mientras la información fluye desde Barcelona, la confirmación oficial del deceso aún no ha sido emitida por el centro médico, pero el protocolo es irreversible tras el rechazo de las últimas medidas cautelares que buscaban frenarlo.

¿Por qué Noelia decidió aplicarse la eutanasia?

Detrás de su paraplejía de Noelia, hay un historial de violencia que la marcó profundamente. Fue víctima de dos agresiones sexuales; la primera por parte de su exnovio y la segunda por un grupo de tres jóvenes.

El dolor tan grande que vivió la llevó, el 4 de octubre de 2022, a lanzarse desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó postrada en una silla de ruedas, lo que la impulsó a solicitar la eutanasia en abril de 2024, alegando que su sufrimiento físico y mental era insoportable.

🇪🇸 A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care.



In 2022, the teenager Noelia Castillo Ramos placed in a state institution amid family difficulties and placed in a state-run home together with North… pic.twitter.com/8Rrv76Alot — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Papá de Noelia habría querido evitar que su hija se aplicara la eutanasia

El camino hacia este jueves no fue corto. El padre de Noelia intentó frenar el proceso mediante múltiples recursos legales, asegurando que su hija no tenía las facultades mentales para decidir sobre su muerte. El caso llegó del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

La justicia española priorizó el derecho a la autonomía de Noelia, confirmando que su decisión era libre y consciente, a pesar de la oposición familiar.

¿Ya se confirmó el fallecimiento de Noelia?

Hasta este mediodía en México, no existe una confirmación oficial de que el deceso haya ocurrido, pero se sabe que el equipo médico ya está interviniendo. Familiares y amigos permanecen en las inmediaciones del hospital a la espera del comunicado definitivo.

La noticia ha generado un debate intenso en todo el mundo sobre los límites de la ley de eutanasia.